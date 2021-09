Hoy se inició la vacunación contra el COVID-19 para niños y adolescentes de 12 a 17 años en una jornada de 12 horas ininterrumpidas, anunció el gobernador regional de Tumbes, Wilmer Dios Benites. Desde tempranas horas del día se reportan largas colas de menores de edad.

En declaraciones con el noticiero América Noticias, informó que la meta es alcanzar la cifra aproximada de 5 mil menores de edad. No obstante, remarcó que esta campaña de inmunización requiere de “cuidado” debido a que la población son adolescentes.

“Estamos dando inicio a esta jornada de vacunación de 12 horas. De 12 a 17 años es el objetivo. Nosotros estamos pensando llegar en esta etapa a unas 5 mil personas aproximadamente. La idea es que esto nos marque el inicio de una vacunación con mucho mayor preocupación y delicada porque se trata de niños y adolescentes. Esto se tiene que manejarse con mucho cuidado”, señaló.

Mencionó que el lote de vacunas no será suficiente para abarcar a esta población de la región, sin embargo, remarcó que lo importantes es el inicio de la inoculación de este grupo etario. “No es suficiente las vacunas que trenemos, pero es un inicio, entendiendo que tenemos vacunas y somos una zona de frontera. Ahora nosotros tenemos -en lo que va de la pandemia -110 casos que han ingresado, y de los cuales 9 han fallecido”, señaló.

Dios Benites anunció que hoy, martes 14 de setiembre, también llegarán a Tumbes un lote de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca donadas por el gobierno del Ecuador. “Están llegando más de 336 mil vacunas”, señaló.

Piden carta notarial a los que no acudan con padres de familia

En un reporte de RPP Noticias se constató las quejas de algunos padres de familia que acompañaron a sus menores hijos a la jornada de inmunización contra el COVID-19. Los progenitores señalaron que desde tempranas horas realizan largas colas que abarcan varias cuadras para poder acceder al centro de vacunación.

Además, la tía de uno de los menores, criticó que le hayan solicitado una carta notarial para que su sobrina adolescente acceda a la aplicación de su primera dosis de vacuna.

“Ahora hay adolescentes que quieren vacunarse y no vienen con papá y mamá y están diciendo que vengan con carta notarial. Están locos ¿por qué a la última hora piden cartas notariales? Deben asesorarse bien para comunicar al pueblo. Vengo con dos hijos, y tengo una sobrina que he traído porque a mi hermano no le dan permiso en su trabajo. Ahora ¿a dónde voy a conseguir una carta notarial?”, dijo.

