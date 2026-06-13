La preocupación aumenta al revisar la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales. De acuerdo con información obtenida por El Comercio a través de la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), algunas regiones han utilizado menos del 30% de sus recursos asignados para la gestión de desastres y, en ciertos casos, ni siquiera alcanzan el 10%.

En diálogo con este Diario, Ávalos explicó que el fenómeno que impacta de manera más directa al Perú es el denominado Niño Costero. “Ya estamos bajo sus condiciones desde marzo de este año y continuará, por lo menos, hasta el verano del próximo año. Este Niño Costero está relacionado con el incremento de la temperatura del mar frente a la costa norte del país por encima del umbral de medio grado”, precisó.

El Senamhi advierte que el Niño Global podría intensificarse progresivamente y alcanzar una gran magnitud en los próximos meses. Foto: Andina.

La especialista detalló que otra zona que se monitorea de forma permanente es el Pacífico Central, cuya temperatura está estrechamente vinculada con las variaciones climáticas a escala global. “El calentamiento en el Pacífico Central, denominado Niño de alcance global, ya se inició y existe una alta probabilidad de que alcance su máxima intensidad entre noviembre y enero”, indicó.

Ávalos advirtió que “no hay que bajar la guardia”, especialmente en Tumbes y Piura, regiones que podrían enfrentar lluvias más frecuentes e intensas debido al calentamiento del mar frente a la costa peruana. En ese contexto, remarcó la necesidad de tomar medidas preventivas. “Se deben diseñar acciones frente a la ocurrencia de este evento. Ahora no solo estamos ante un Niño Costero, sino que además se suma el Niño Global o Niño del Pacífico Central”, alertó.

Cifras

Este Diario filtró data de los presupuestos de los gobiernos regionales proveniente del portal Consulta Amigable del MEF. Se indagó cuánto presupuesto se asignó y cuánto se viene ejecutando en lo que va del 2026 en los tres departamentos que comúnmente son los más afectados por el Fenómeno de El Niño: Piura, Tumbes y Lambayeque.

En el caso del Gobierno Regional de Piura (sede central), los datos de la categoría presupuestal “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” muestran un total de S/ 45’680.316 como Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y S/ 33’926.512 como Presupuesto Institucional Modificado (PIM). En cuanto al gasto ejecutado hasta el momento, registrado como devengado, este asciende a S/ 9’068.333. Esto quiere decir que, de acuerdo con el portal, se ha avanzado solo un 26,7% del PIM.

Este podría convertirse en uno de los eventos más intensos registrados en los últimos años. Foto: GEC. / ENRIQUE CUNEO

En el Gobierno Regional de Tumbes se registra, en la misma categoría presupuestal, un PIA de S/ 1′406.783 y un PIM de S/ 43′607.242. Dentro de esta última cifra, solo se ha ejecutado S/ 1′196.686, lo que representa un avance de apenas 2,7% del PIM y constituye el porcentaje más bajo de presupuesto ejecutado entre las tres regiones consultadas.

El porcentaje más alto le corresponde al Gobierno Regional de Lambayeque, que reporta un PIA de S/ 3’136.733 y un PIM de S/ 7’782.484. De este último monto, se han ejecutado S/ 3’022.287, lo que equivale a un avance de 38,8%.

Análisis

Para comprender mejor los riesgos asociados a este fenómeno y las medidas necesarias para enfrentarlo, El Comercio conversó con Freddy Morán, presidente de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima). El especialista advirtió que el país debe mantenerse atento tanto a la evolución del Niño Costero como del Niño Global.

“Tenemos que vigilar durante los próximos meses cómo evolucionan las condiciones oceánicas. Tanto el Niño Costero como el Niño Global requieren un monitoreo permanente. De mantenerse las actuales proyecciones, las regiones más afectadas serían Tumbes, Piura y Lambayeque”, señaló.

El Niño Costero está relacionado con el incremento de la temperatura del mar frente a la costa norte del país. Foto: Andina.

Morán sostuvo que los gobiernos regionales deben promover una gestión basada en evidencia técnica y priorizar acciones preventivas. “Es necesario actuar cuanto antes en el mantenimiento de las cuencas y reforzar la gestión de las fajas marginales para evitar ocupaciones en zonas de riesgo. A mediano plazo, también se debe rediseñar la infraestructura bajo criterios de resiliencia climática. No podemos esperar a que lleguen las lluvias para recién movilizar maquinaria. Este fenómeno debe poner a prueba nuestra capacidad de prevención y adaptación frente a eventos climáticos que cada vez son más frecuentes”, afirmó.

Por su parte, la ingeniera meteoróloga Andrea Holguín, del Centro de Monitoreo Rímac, explicó las diferencias entre el Niño Global y el Niño Costero. Indicó que la denominada región Niño 3.4 está asociada al fenómeno de alcance global, que actualmente algunos especialistas también denominan “Súper Niño” debido a su intensidad. En contraste, explicó que la región Niño 1+2 está vinculada al Niño Costero, fenómeno que tiene una influencia mucho más directa sobre el territorio peruano debido a que comprende las aguas cercanas a la costa norte del país.

“Este fenómeno es ocasionado por el calentamiento del mar frente a la costa peruana. El incremento de la temperatura del océano genera una mayor evaporación y humedad atmosférica, condiciones que favorecen la ocurrencia de lluvias intensas en la costa norte, principalmente en Tumbes, Piura y Lambayeque. Estas precipitaciones pueden desencadenar activaciones de quebradas, deslizamientos, inundaciones y acumulación de agua”, explicó.

Respecto a las medidas de prevención, Holguín consideró prioritario fortalecer y dar mantenimiento a las defensas ribereñas del norte del país, que son obras de protección diseñadas para evitar el desborde de los ríos durante periodos de lluvias intensas. Asimismo, señaló la necesidad de implementar barreras de contención y mejorar los sistemas de drenaje pluvial. “Lamentablemente, en muchas ciudades del norte todavía existen deficiencias en la infraestructura de drenaje, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a lluvias intensas”, advirtió.

Algunas regiones han utilizado menos del 30% de sus recursos asignados para la gestión de desastres. Foto: Andina.

La especialista también recomendó que las familias adopten medidas preventivas en sus viviendas. “Los costales con arena pueden ayudar a desviar o contener el ingreso del agua en caso de huaicos o activación de quebradas. Asimismo, es recomendable instalar aleros o sistemas de evacuación de agua en los techos para evitar que la lluvia se deslice por las paredes y termine afectando la estructura de las viviendas”, concluyó.

Descargos

El Comercio solicitó descargos a los gobiernos regionales de Piura, Lambayeque y Tumbes. Este último respondió. Al respecto, el gerente de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional de Tumbes, Antonio Puell Seminario, sostuvo que la baja ejecución del presupuesto se debe a que “recién en estos momentos se vienen realizando los trámites administrativos y de regularización para efectuar los pagos correspondientes de situaciones que, al tratarse de emergencias, posteriormente deben regularizarse”.

“El área administrativa viene realizando la regularización documentaria con los diferentes proveedores para que, a partir de los próximos días, se registre un importante monto devengado que permita elevar esa ejecución. Si bien estamos bajos, todo está encaminado para que se pueda regularizar. Estamos cerrando brechas importantes frente a esta situación del fenómeno de El Niño que se avecina (…). Si se detecta alguna irregularidad, la Contraloría y la Fiscalía pueden intervenir de manera inmediata ante cualquier situación adversa”, agregó.