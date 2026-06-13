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Resumen

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Las graves consecuencias que podría generar el próximo Fenómeno de El Niño están cada vez más cerca. Así lo advirtió Grinia Ávalos, directora de Meteorología del Senamhi, quien señaló que este podría convertirse en uno de los eventos más intensos registrados en los últimos años debido a la tendencia de fortalecimiento que mantiene.

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