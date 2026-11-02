Keiko Fujimori advierte nuevas lluvias muy fuertes en Tumbes y Piura el 7 y 8 de noviembre (Fotos: Julio Reaño/GEC)
Keiko Fujimori advierte nuevas lluvias muy fuertes en Tumbes y Piura el 7 y 8 de noviembre (Fotos: Julio Reaño/GEC)
Por Redacción EC

Las regiones de Tumbes y Piura registraron lluvias extraordinarias que superaron los 100 milímetros, equivalentes a más de 100 litros de agua por metro cuadrado. Ante este escenario, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones podrían presentarse nuevamente durante los primeros días de noviembre.

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