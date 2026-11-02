Las regiones de Tumbes y Piura registraron lluvias extraordinarias que superaron los 100 milímetros, equivalentes a más de 100 litros de agua por metro cuadrado. Ante este escenario, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones podrían presentarse nuevamente durante los primeros días de noviembre.

La jefa de la institución, Grinia Ávalos Roldán, informó sobre esta situación durante una conferencia de prensa desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde presentó el comportamiento de las lluvias y las perspectivas meteorológicas para el norte del país.

Durante su intervención, Ávalos explicó que ambas regiones reportaron acumulados superiores a los 100 milímetros. Asimismo, señaló que estos valores no se habían registrado en octubre de los años 1987 y 1992, periodos previos a temporadas de máximas precipitaciones.

La jefa del Senamhi calificó el episodio como extraordinario y destacó que, de los tres eventos registrados históricamente, este es el de mayor intensidad.

Río Tumbes aumentó súbitamente su caudal por las lluvias

El incremento de las precipitaciones ocasionó una subida repentina del caudal del río Tumbes. Sin embargo, según informó la funcionaria, el nivel del afluente ya viene retornando a sus valores normales.

El AA.HH Puerto Perú, en el distrito de Aguas Verdes, en Tumbes, totalmente inundado tras las fuertes lluvias. (Foto: ASISMET vía 'X').

Este comportamiento evidencia el impacto de las lluvias intensas en la región y la importancia de mantener el monitoreo de las condiciones hidrológicas ante la posibilidad de nuevos episodios.

Pronóstico de lluvias para el norte del Perú

4 y 5 de noviembre: Se prevé una reducción importante de las precipitaciones.

5 al 7 de noviembre: Se esperan nuevas precipitaciones en Tumbes y Piura.

Senamhi comparte información para prevenir emergencias

La participación del Senamhi en la conferencia del COEN permitió presentar información meteorológica actualizada para respaldar las acciones de prevención y respuesta de las autoridades frente a las lluvias intensas.

A través del Ministerio del Ambiente (Minam), la institución continuará proporcionando información científica y oportuna para contribuir a la toma de decisiones y fortalecer la preparación ante posibles eventos meteorológicos extremos en el norte del país.