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Las regiones de Tumbes y Piura se preparan para un episodio de lluvias intensas durante el fin de semana. El Senamhi advierte acumulados cercanos a 80 litros por metro cuadrado para el sábado 14 de noviembre.
Las regiones de Tumbes y Piura se preparan para un episodio de lluvias intensas durante el fin de semana. El Senamhi advierte acumulados cercanos a 80 litros por metro cuadrado para el sábado 14 de noviembre.
Por Diego Aquino Pedraza

El norte del Perú se prepara para enfrentar un nuevo episodio de lluvias de fuerte a extrema intensidad durante el fin de semana, con especial incidencia en las regiones de Tumbes y Piura. El escenario meteorológico podría alcanzar su punto más crítico entre la noche del sábado 14 y la madrugada del domingo 15 de noviembre, debido a condiciones atmosféricas que favorecerán precipitaciones intensas tanto en territorio peruano como ecuatoriano.

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