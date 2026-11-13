El norte del Perú se prepara para enfrentar un nuevo episodio de lluvias de fuerte a extrema intensidad durante el fin de semana, con especial incidencia en las regiones de Tumbes y Piura. El escenario meteorológico podría alcanzar su punto más crítico entre la noche del sábado 14 y la madrugada del domingo 15 de noviembre, debido a condiciones atmosféricas que favorecerán precipitaciones intensas tanto en territorio peruano como ecuatoriano.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.° 464, de nivel rojo, que advierte sobre precipitaciones significativas entre el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre. Para esta última jornada, el organismo proyecta acumulados cercanos a 80 milímetros diarios, equivalentes a 80 litros de agua por metro cuadrado, en sectores de la costa norte.

La advertencia coincide con el análisis de Ambiental Andina, que identifica un importante incremento de las lluvias durante el fin de semana, especialmente en las regiones fronterizas con Ecuador.

Sábado 14: el día más crítico para Tumbes y Piura

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, las precipitaciones se intensificarán progresivamente durante los próximos días. Para el jueves 12 se esperaban acumulados de entre 4 y 10 mm diarios en la costa norte, mientras que el viernes 13 podrían alcanzar entre 4 y 15 mm.

Sin embargo, el sábado 14 se produciría un incremento considerable, con registros cercanos a 80 mm diarios. Las lluvias de mayor intensidad se concentrarían principalmente en Tumbes, mientras que la costa interior de Piura experimentaría precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

El Senamhi emitió una alerta roja por precipitaciones de moderada a extrema intensidad entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre, con especial atención a la costa norte del país. (Gráfico: Difusión Senamhi). / Diego Aquino Pedraza

El organismo también advierte que las precipitaciones en la sierra podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y ráfagas de viento cercanas a 40 kilómetros por hora.

Estas condiciones podrían incrementar el riesgo de aniegos, crecidas de quebradas y afectaciones en vías de comunicación, especialmente en sectores vulnerables a las lluvias intensas.

El fenómeno comenzará en Ecuador y se extenderá hacia el norte peruano

El análisis meteorológico difundido por Ambiental Andina advierte que existe una mayor confianza en la ocurrencia de un episodio importante de precipitaciones durante el fin de semana.

Según su evaluación, el periodo más crítico se concentraría entre la noche del sábado 14 y la madrugada del domingo 15, con especial incidencia en Tumbes, el norte de Piura y las provincias ecuatorianas de Guayas y Los Ríos.

El análisis meteorológico difundido este miércoles 11 de noviembre por Ambiental Andina advierte que, el periodo más crítico se concentraría entre la noche del sábado 14 y la madrugada del domingo 15. (Gráfico: Difusión 'X').

La organización señala que, además de la humedad disponible, intervendrán otros procesos atmosféricos capaces de favorecer lluvias intensas. Aunque la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se encuentra sobre Colombia, su desplazamiento hacia el sur no sería indispensable para que ocurran precipitaciones fuertes.

El escenario también contempla lluvias localmente intensas en sectores de la costa central ecuatoriana durante el miércoles 11 y viernes 13.

Las precipitaciones podrían continuar hasta el lunes

Aunque el aviso rojo del Senamhi concluye el sábado 14 a las 23:59 horas, el pronóstico de Ambiental Andina contempla la persistencia de lluvias durante el domingo 15 y lunes 16 en Tumbes, Piura y sectores de la sierra norte peruana.

Senamhi pronostica lluvias de fuerte intensidad en Piura, Tumbes y la sierra centro y sur. (Foto: Andina)

El escenario se presenta después de varios días de temperaturas elevadas en Piura, donde el Senamhi había previsto máximas de hasta 36 °C entre el 9 y 12 de noviembre.

Además, la región presenta una disponibilidad de humedad atmosférica, con valores de agua precipitable superiores a 55 milímetros y próximos a 62 milímetros. Esta condición, combinada con mecanismos de inestabilidad y ascenso del aire, puede favorecer precipitaciones significativas.

Visita del papa León XIV: atención a las condiciones meteorológicas en Chiclayo

El episodio de lluvias coincide con la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre, que contempla actividades religiosas en Chiclayo, región Lambayeque.

La explanada de 55 hectáreas avanza con estructuras para mitigar los vientos y recibir a un millón de feligreses el próximo 13 de noviembre | Foto: Difusión

Aunque los pronósticos de mayor intensidad se concentran en Tumbes y Piura, las condiciones meteorológicas del norte deberán mantenerse bajo observación durante las actividades que congregarán a miles de fieles.

Por ello, será importante que los asistentes permanezcan atentos a las actualizaciones del Senamhi y a las recomendaciones de las autoridades locales, especialmente ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.