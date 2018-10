Cebaf Tumbes: Perú no cerrará la frontera a venezolanos

A menos de 24 horas de que se cumpla el plazo para que los ciudadanos venezolanos ingresen al Perú y pueden solicitar luego el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), el gerente de Usuarios en la Superintendencia Nacional de Migraciones, Armando García Chunga, desmintió los rumores de que nuestro país cerrará la frontera con el Ecuador a partir del 1 de noviembre para los ciudadanos del país caribeño.

"Hay que aclarar que no habrá un cierre de frontera ni nada por el estilo. Hay algunos venezolanos que piensan que a partir de mañana no podrán ingresar al Perú, pero eso no es correcto. Nosotros trabajamos las 24 horas y los 365 días del año", dijo el funcionario en las oficinas del Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) en Tumbes.

García precisó también que los venezolanos que ingresen al país a partir del 1 de noviembre podrán hacerlo solo como turistas y podrán permanecer determinado tiempo en el territorio nacional.

Miles de venezolanos siguen formando largas filas en el Cebaf Tumbes para registrar hoy su ingreso al Perú. La atención en las oficinas de Migraciones ha mejorado debido a que se ha duplicado el número de puntos de atención: de 12 a 20.

