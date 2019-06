Cientos de venezolanos aguardan su ingreso en el Cebaf de Tumbes pese a restricción

Cientos de venezolanos realizan interminables colas en las instalaciones del Centro Binacional de Atención en la Frontera (Cebaf) de Tumbes para su ingreso al país. El escenario en este lugar es similar al registrado el pasado viernes, horas antes de que entre en vigencia el pedido de pasaporte y visa humanitaria para que puedan entrar a suelo peruano.



A las personas que desde algunos días aguardan su ingreso en las instalaciones de control fronterizo se suman algunos cientos más que han venido en las últimas horas desde Ecuador. En un recorrido que realizó este Diario, aún se observan cientos de venezolanos que han atravesado dicho país por la carretera Panamericana Norte, desde Rumichaca, región fronteriza con Colombia.



Pese a la ligera lluvia ocurrida en la mañana, cerca de 4 mil personas aguardan el sello de Migraciones para continuar su viaje a Tumbes y otras ciudades del país. Aquellos que ingresaron desde el sábado y que no cuentan con pasaporte ni visa humanitaria vigente esperan acogerse al trámite de la solicitud de refugio.



"Llegué aquí ayer [sábado] a las 9 de la noche. No tengo visa humanitaria y salí sin pasaporte. Tengo entendido que cerraron la frontera el 15, pero a los que siguen ingresando se les iba a prestar ayuda [refugio]. Voy a solicitar este trámite. La situación de mi país es crítica y el sueldo no me alcanzaba. Voy a Huánuco a reunirme con mi hermano", dijo en una entrevista con este Diario José Azuaje, un migrante que viene desde Barquisimeto.



Todos los ingresantes pasan por una carpa del Ministerio de Salud (Minsa) donde se les brinda las vacunas contra el sarampión, influenza y el dengue.



Nuevos requisitos

Ayer, el Ministro de Relaciones Exteriores, Nestor Popolizio, aseguró que la mayoría de venezolanos ingresa al Perú con pasaporte, documento que (junto con el visado humanitario) ahora es obligatorio.

Popolizio dijo que la visa humanitaria tiene la ventaja de que, una vez entregada, permite al beneficiario obtener el carné de extranjería por 183 días renovables. Este documento le permitirá trabajar formalmente.



El canciller añadió que las excepciones a dicho documento se dan para situaciones consideradas "vulnerables", como la de menores de edad que deseen reunirse con sus padres y no cuentan con cédula de identidad o pasaporte, mayores de edad que deseen reunirse con su núcleo familiar que vive en Perú, gestantes o adultos mayores.