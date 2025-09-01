Mishelle Stefanía Cárdenas Quiroz, ciudadana ecuatoriana de 32 años, fue hallada sin vida dentro de una vivienda en la calle Chacaritas, del asentamiento humano Salamanca, en la ciudad de Tumbes. Su cuerpo presentaba signos de agresión y asfixia, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación por feminicidio.
De acuerdo con testimonios de vecinos, la joven ingresó al inmueble acompañada de un hombre y, poco después, se escucharon gritos que despertaron la alarma de la comunidad. Los residentes dieron aviso inmediato a la Policía Nacional, que acudió al lugar y encontró el cuerpo sin signos vitales.
La escena fue acordonada mientras los peritos recogían evidencias. Horas después, la Policía ejecutó un operativo que permitió capturar a Hans Junior Edu Torres Saldarriaga, de 31 años, en el centro poblado de Cristales, distrito de Corrales. Según las primeras investigaciones, el detenido era pareja sentimental de la víctima y es considerado el principal sospechoso del crimen.
El caso está a cargo de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tumbes, que busca determinar las circunstancias exactas del asesinato y establecer si existían antecedentes de violencia en la relación.
Vecinos de la zona han expresado su indignación y piden mayor seguridad, así como acciones concretas para proteger a las mujeres en riesgo. El feminicidio de Mishelle Cárdenas se suma a la alarmante cifra de mujeres asesinadas en el país en lo que va del año, un problema que continúa generando preocupación y exigencia de justicia en la sociedad.
Líneas de ayuda
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) insta a la ciudadanía en general a denunciar a las personas que estén involucrados en hechos de violencia sexual o agresión contra mujeres y menores de edad. En ese sentido, recomienda a quienes sean testigos o víctimas de estos hechos, solicitar ayuda a través de los siguientes servicios.
- Llama gratis a la línea 100.
- Inicia la conversación privada haciendo clic aquí en el chat 100 del Ministerio de la Mujer.
- Llame al 105, en caso de producirse actos de violencia graves en el momento. (Central telefónica de la Policía Nacional del Perú).
- Llama al Centro de Emergencia Mujer para asistencia psicológica, legal y social directamente al (01) 4197260.
