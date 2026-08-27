La región de Tumbes registró un doble evento sísmico en un lapso de apenas 13 minutos. De acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el primer movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.7 con epicentro localizado a 34 kilómetros al suroeste de Zorritos y una profundidad de 48 kilómetros.
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