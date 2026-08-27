La región de Tumbes registró un doble evento sísmico en un lapso de apenas 13 minutos. De acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el primer movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.7 con epicentro localizado a 34 kilómetros al suroeste de Zorritos y una profundidad de 48 kilómetros.

Tan solo momentos después, un segundo temblor, esta vez de magnitud 4.2, se percibió en la misma zona costera.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0596

Fecha:27/08/2026 12:09:25

Mag:4.7

Prof:40km

Lat:-3.59

Long:-80.84

Int:III-IV Zorritos

Ref:22 km al NO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbeshttps://t.co/5PLmN2asWW — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 27, 2026

Hasta ahora, tanto el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) no han informado sobre daños materiales ni víctimas mortales a causa de ambos movimientos.

Asimismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú no se ha pronunciado debido la intensidad de los eventos que podría generar una alerta de tsunami en el litoral norteño.

Mochila de emergencia

El Gobierno dispone la implementación de bolsos que contengan provisiones básicas, y hasta alimentos que terminen conformando el “Combo de Supervivencia” promovido para este tipo de casos. Debe contener: