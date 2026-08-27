El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmaron que no se registraron daños. Foto: IGP
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmaron que no se registraron daños. Foto: IGP
Por Redacción EC

La región de Tumbes registró un doble evento sísmico en un lapso de apenas 13 minutos. De acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el primer movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.7 con epicentro localizado a 34 kilómetros al suroeste de Zorritos y una profundidad de 48 kilómetros.

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