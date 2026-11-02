El río Tumbes alcanzó un caudal de 1.021,33 metros cúbicos por segundo (m³/s) a las 5:00 a. m. del lunes 2 de noviembre, con lo que superó el umbral de alerta roja establecido en 1.000 m³/s. Ante el incremento del volumen de agua, la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño (Comando Fen) exhortó a la población a tomar precauciones y evitar acercarse a las zonas ribereñas.

A través de un aviso difundido en sus canales oficiales, la entidad informó que el caudal del río continúa en ascenso y pidió a los ciudadanos no acercarse ni intentar cruzar el río o las quebradas. También recomendó evitar cualquier actividad cerca de las riberas para prevenir situaciones de riesgo.

¡ATENCIÓN, TUMBES! El caudal del río Tumbes continúa en ascenso y alcanzó los 1,021.33 m³/s a las 5:00 a. m. de hoy, 2 de noviembre, superando el umbral de alerta roja. Evita acercarte o cruzar el río y las quebradas, no realices actividades cerca de las riberas y sigue las indicaciones de las autoridades. Ante el Fenómeno El Niño, el #PerúResponde. @MindefPeru @Minsa_Peru @MTC_GobPeru @viviendaperu @MEF_Peru @ANAPeru @indeciperu — MIDAGRI PERÚ (@midagriperu) November 2, 2026

Asimismo, el Comando Fen instó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades ante las condiciones hidrológicas registradas en la zona.

Por su parte, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) mantiene el monitoreo permanente del comportamiento del río Tumbes y el seguimiento de las condiciones hidrológicas, con el fin de evaluar su evolución.

La advertencia forma parte de las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño, bajo el lema “Ante El Niño, el Perú responde”, en el marco de las medidas de preparación de las instituciones del Estado.

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Recomendaciones a la población

Evitar realizar actividades cerca de las riberas del río.

No intentar cruzar zonas inundadas o con corriente.

Identificar rutas de evacuación y zonas seguras en caso de emergencia.

Mantenerse atentos a los comunicados oficiales del Senamhi, Indeci y las autoridades locales.