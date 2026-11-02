Río Tumbes supera los 1.000 m³/s y alcanza nivel de alerta roja. (Foto: EC)
Río Tumbes supera los 1.000 m³/s y alcanza nivel de alerta roja. (Foto: EC)
Por

El río Tumbes alcanzó un caudal de 1.021,33 metros cúbicos por segundo (m³/s) a las 5:00 a. m. del lunes 2 de noviembre, con lo que superó el umbral de alerta roja establecido en 1.000 m³/s. Ante el incremento del volumen de agua, la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño (Comando Fen) exhortó a la población a tomar precauciones y evitar acercarse a las zonas ribereñas.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?