Ante la próxima temporada de lluvias y los posibles efectos asociados al fenómeno El Niño, la Red Asistencial EsSalud Tumbes fortalece sus acciones de prevención y promoción de la salud mediante la elaboración de repelentes a cargo del área de Farmacotecnia.
Ante la próxima temporada de lluvias y los posibles efectos asociados al fenómeno El Niño, la Red Asistencial EsSalud Tumbes fortalece sus acciones de prevención y promoción de la salud mediante la elaboración de repelentes a cargo del área de Farmacotecnia.
Los productos serán puestos a disposición de los asegurados y de la población que acude a los diferentes establecimientos de salud de la Red Asistencial EsSalud Tumbes, como parte de las medidas preventivas orientadas a reducir los riesgos asociados a la proliferación de mosquitos y otros vectores durante la temporada de lluvias.
El director de la Red Asistencial EsSalud Tumbes, Tomás Tume Espinoza, señaló que la iniciativa forma parte de una estrategia institucional orientada a anticiparse a los posibles escenarios generados por las condiciones climáticas.
“Estamos fortaleciendo nuestras acciones preventivas y trabajando desde nuestras propias áreas para estar preparados. La elaboración de repelentes es una de estas iniciativas que nos permitirá contribuir a la protección de nuestra población, tanto asegurada como de quienes acuden a nuestros establecimientos”, indicó.
Tume Espinoza agregó que la prevención es fundamental para reducir los riesgos asociados a la presencia de vectores.
Asimismo, sostuvo que la preparación frente al fenómeno El Niño requiere un trabajo articulado y permanente desde los servicios de salud y con la participación activa de la población.
En ese sentido, señaló que se busca promover prácticas de prevención, protección y cuidado de la salud ante los posibles efectos de las condiciones climáticas.
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