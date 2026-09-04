EsSalud refuerza acciones preventivas ante temporada de lluvias y El Niño. (Foto: EsSalud)
EsSalud refuerza acciones preventivas ante temporada de lluvias y El Niño. (Foto: EsSalud)
Por Redacción EC

Ante la próxima temporada de lluvias y los posibles efectos asociados al fenómeno El Niño, la Red Asistencial EsSalud Tumbes fortalece sus acciones de prevención y promoción de la salud mediante la elaboración de repelentes a cargo del área de Farmacotecnia.

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