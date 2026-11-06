Keiko Fujimori llegó a Tumbes para supervisar albergues ante las intensas lluvias. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori llegó a Tumbes para supervisar albergues ante las intensas lluvias. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a la región Tumbes para entregar ayuda humanitaria a las familias afectadas por las intensas lluvias relacionadas con el Fenómeno El Niño. La actividad se realizó en el albergue plataforma Villa Primavera, ubicado en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla.

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