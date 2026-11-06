La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a la región Tumbes para entregar ayuda humanitaria a las familias afectadas por las intensas lluvias relacionadas con el Fenómeno El Niño. La actividad se realizó en el albergue plataforma Villa Primavera, ubicado en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla.

Durante su visita, la mandataria señaló que en el mes de octubre llovió 100 veces más que en cualquier año normal, situación que agravó las condiciones de las zonas afectadas. Ante este escenario, Fujimori anunció que un equipo de técnicos llegará a la zona para evaluar la viabilidad de construir defensas ribereñas.

Mientras se realizan las evaluaciones, la presidenta planteó la reubicación de las familias hacia un lugar seguro. Para ello, indicó que coordinará con el Ministerio de Vivienda la identificación de un terreno adecuado que permita atender a la población damnificada.

Presidenta Keiko Fujimori llegó a Tumbes para inspeccionar albergue temporal y hospital de campaña. Foto: Presidencia.

“Con el ministro de Vivienda vamos a buscar un sitio y vamos a hacer la reubicación para poder salir de este problema”, señaló la jefa de Estado.

Asimismo, sostuvo que el gobierno desplegó maquinaria, motobombas y personal del Ejército y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para apoyar a los afectados en dicha zona.

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“Acá lo importante y que quiero que ustedes sepan, primero, es que hay un Gobierno en la cancha. Cada vez que ha habido un problema inmediatamente sale la maquinaria, las motobombas están ahí para ayudar, el personal del Ejército y del Indeci”, añadió.

En cuanto al apoyo al sector agrícola, Fujimori informó que durante la jornada se entregarán 75 motobombas a los agricultores de Tumbes, y a la fecha, ya se distribuyeron 230 equipos para contribuir con la atención de las zonas afectadas por las lluvias.

Nuevamente Tumbes termina inundado por las intensas lluvias al norte del país. (Latina Noticias)

La jefa de Estado también señaló que la respuesta ante la emergencia requiere la participación conjunta de las instituciones públicas y de la ciudadanía. En ese sentido, pidió a los pobladores colaborar con las acciones que se vienen ejecutando en la región.

“Todos estamos aquí para poder ayudarlos, pero necesitamos también que ustedes nos ayuden”, sentenció la presidenta de la República, Keiko Fujimori.