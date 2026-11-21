La región de Tumbes soportó una tormenta eléctrica acompañada de lluvias de moderada a fuerte intensidad desde la noche del viernes 20 de noviembre hasta las primeras horas de hoy sábado. Estas precipitaciones generaron la activación de diversas quebradas que aislaron a poblados locales y provocaron aniegos en zonas agrícolas y urbanas en el contexto del fenómeno El Niño.

Las inundaciones y el incremento de cauces afectaron de manera directa a las localidades de Matapalo, Papayal y San Juan de la Virgen. En el distrito de San Juan de la Virgen, las quebradas Cerro Blanco y La Peña volvieron intransitables las vías hacia los centros productivos, mientras que en Papayal y Matapalo el desborde de la quebrada Algarrobal anegó los campos de cultivo del centro poblado Quiñones.

Tumbes soportó tormenta eléctrica y lluvias intensas toda la noche y madrugada del 20 y 21 de noviembre. (Tumbes de Miércoles)

En el centro poblado El Tutumo, los agricultores dedicados al cultivo de limón enfrentaron el incremento de la corriente en la quebrada Caudalosa para rescatar su producción y trasladarla al sur del país. El Senamhi precisó que este fenómeno meteorológico estuvo asociado al aumento de la temperatura superficial del mar debido al desarrollo de El Niño Costero y el fenómeno El Niño global.

📣 #Pronóstico #Minam #Senamhi | Se prevén lluvias de fuerte a extrema intensidad en sectores de la costa norte, principalmente en la costa interior de Tumbes. https://t.co/vIootqEYBC — Senamhi (@Senamhiperu) November 21, 2026

Entre las 7:00 a.m. del 20 de noviembre y las 7:00 a.m. del 21 de noviembre, las estaciones del organismo meteorológico registraron acumulados de agua significativos en el norte peruano. La estación situada en Matapalo reportó el nivel más elevado con 76.5 mm de lluvia, mientras que las estaciones de Papayal, Cañaveral y La Cruz alcanzaron 37.6 mm, 27.8 mm y 18.6 mm respectivamente.

Senamhi prevé la continuidad de lluvias intensas y tormentas en Tumbes y Piura

El Senamhi emitió el aviso meteorológico N° 477 en nivel rojo para alertar sobre la continuidad de precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la costa norte. La institución estableció un periodo de vigencia de 71 horas para el evento, cuyo inicio se fijó el 21 de noviembre y su finalización se programó para el 23 de noviembre.

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El pronóstico oficial determinó que los acumulados más intensos se concentrarían en la región Tumbes y en sectores de la costa interior de Piura. Asimismo, la entidad advirtió sobre la ocurrencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzarán estimaciones cercanas a los 45 km/h.

Durante el sábado 21 de noviembre y el domingo 22 de noviembre, el organismo calculó acumulados diarios de lluvia situados entre 5 y 65 mm/día para la costa norte. Finalmente, las estimaciones para el lunes 23 de noviembre fijaron valores de precipitación de entre 5 y 70 mm/día en esa zona del país.