Senamhi advierte lluvias de fuerte a extrema intensidad en Tumbes y otras regiones del país. (Foto: Andina)
Senamhi advierte lluvias de fuerte a extrema intensidad en Tumbes y otras regiones del país. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El alcalde provincial de Tumbes, Hildebrando Antón Navarro, informó sobre los estragos causados por las precipitaciones y solicitó al Gobierno central el envío de mayores recursos económicos y logísticos para ejecutar trabajos de prevención y mitigación ante la amenaza de nuevos eventos meteorológicos.

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