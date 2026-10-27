El alcalde provincial de Tumbes, Hildebrando Antón Navarro, informó sobre los estragos causados por las precipitaciones y solicitó al Gobierno central el envío de mayores recursos económicos y logísticos para ejecutar trabajos de prevención y mitigación ante la amenaza de nuevos eventos meteorológicos.

Las intensas precipitaciones caídas en las últimas horas han encendido las alarmas en la región Tumbes. Acompañadas de una inusual tormenta eléctrica con truenos y relámpagos, que provocaron severas inundaciones, calles anegadas y daños en infraestructuras residenciales en múltiples sectores de la provincia.

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Distritos más golpeados y fallas en infraestructura

Según detalló la autoridad provincial, los distritos más perjudicados por el temporal fueron La Cruz, Corrales y Tumbes. Incluso inmuebles construidos con material noble sufrieron deterioros en su estructura a causa de la extrema humedad acumulada.

Otro punto crítico de la emergencia se vivió en Puerto Pizarro, debido a que varios de sus sectores se ubican geográficamente por debajo del nivel del mar, lo que facilitó el empozamiento del agua.

“Cuando llueve, no hay forma de revertir esa situación. Asimismo, las zonas urbano-marginales donde no existe pavimento de concreto, solamente existe calamina y es de un material muy arcilloso que realmente se hace como jabón”, advirtió Antón Navarro al describir el peligro que corren los vecinos al transitar por el barro.

Respuesta preventiva ante alerta del Senamhi

La preocupación entre la población aumenta ante los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que advierte la llegada de nuevas lluvias intensas entre el 27 y el 29 de octubre.

Frente a este escenario, la Municipalidad Provincial de Tumbes, a través de los equipos de Defensa Civil, realiza labores de emergencia para evitar desbordes. Entre las acciones inmediatas, se vienen ejecutando trabajos de limpieza y descolmatación en quebradas neurálgicas como Pedregal, Los Ficus, La Chira, Pampa Grande y Salamanca.

Las autoridades locales instan a la ciudadanía a mantenerse alerta y reforzar los techos y accesos de sus viviendas mientras se esperan las nuevas precipitaciones anunciadas.

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