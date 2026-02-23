El río Tumbes presenta un incremento significativo de su caudal, alcanzando el umbral rojo, lo que indica una alta probabilidad de desbordes e inundaciones en zonas cercanas al cauce, alertó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

De acuerdo con el Aviso Hidrológico N.° 685, emitido para la estación Cabo Inga, a la 01:00 horas de este 23 de febrero se registró un caudal de 1222.22 m³/s.

Asimismo, el Aviso Hidrológico N.° 691 reporta que, en la estación El Tigre, a las 05:00 horas, el caudal alcanzó 1122.3 m³/s, valores en umbral rojo.

Al 23 de febrero, a las 11:00 horas, ambas estaciones continúan en umbral rojo, registrando caudales máximos instantáneos de 1428 m³/s en Cabo Inga y 1181 m³/s en El Tigre.

Río Tumbes registra caudales en umbral rojo. Foto: Senamhi

“Las lluvias continuas registradas en la cuenca, así como los pronósticos de precipitaciones para los próximos dos días, favorecerían el mantenimiento de caudales altos”, informó el Senamhi.

Asimismo, la institución explicó que esta condición incrementa la probabilidad de desbordes e inundaciones localizadas, principalmente en centros poblados asentados cerca de los cauces y áreas ribereñas como: Cabo Inga, Rica Playa, Brunos, Loyola, El Naranjo, La Capitana, El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

Como se recuerda, una intensa lluvia, acompañada de descargas eléctricas, se registró la madrugada de este lunes. El fenómeno dejó varias calles inundadas y vías de acceso anegadas en distintos puntos de la región Tumbes, generando preocupación entre la población.

Los distritos de Tumbes, Canoas de Punta Sal, Zarumilla y Aguas Verdes fueron los más afectados por las precipitaciones, que ocasionaron acumulación de agua en calles y viviendas.

Recomendaciones a la población