Parcelas plataneras inundadas en el sector de Carretas tras el desborde del afluente del río Tumbes. Foto: Facebook
El río Tumbes presenta un incremento significativo de su caudal, alcanzando el umbral rojo, lo que indica una alta probabilidad de desbordes e inundaciones en zonas cercanas al cauce, alertó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

