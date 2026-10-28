Lluvias en el norte del país baten récords históricos: Senamhi mantiene alerta roja hasta el 29 de octubre. (Foto: Andina)
Lluvias en el norte del país baten récords históricos: Senamhi mantiene alerta roja hasta el 29 de octubre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las lluvias registradas en Tumbes durante octubre acumularon entre 70 y 80 veces los valores normales de la región, mientras que la estación El Salto reportó 102 milímetros de precipitación en las últimas 24 horas. Ante las lluvias de fuerte a extrema intensidad previstas en la costa norte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene una alerta roja para Tumbes y Piura hasta el jueves 29 de octubre a las 23:59 horas.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?