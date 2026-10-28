Las lluvias registradas en Tumbes durante octubre acumularon entre 70 y 80 veces los valores normales de la región, mientras que la estación El Salto reportó 102 milímetros de precipitación en las últimas 24 horas. Ante las lluvias de fuerte a extrema intensidad previstas en la costa norte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene una alerta roja para Tumbes y Piura hasta el jueves 29 de octubre a las 23:59 horas.

“Del 1 al 26 de octubre, se acumularon precipitaciones que registran entre 70 y 80 veces los valores normales de la región (Tumbes)” , informó el Senamhi a través de su cuenta oficial en X.

#ElDato #Minam #Senamhi En la costa norte, las lluvias intensas batieron récords históricos de acumulado diario, alcanzando hasta 99.3 mm en El Salto. Del 1 al 26 de octubre se acumularon precipitaciones que registran entre 70 y 80 veces los valores normales de la región. https://t.co/eSG0bmIAVf — Senamhi (@Senamhiperu) October 28, 2026

En su reporte más reciente, el organismo detalló que la estación El Salto, en Tumbes, registró 102 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas. En tanto, las estaciones Puerto Pizarro, Campamento Sede y Puente Tumbes reportaron acumulados de 45,2, 25,1 y 12,9 milímetros, respectivamente.

Tumbes registra 102 milímetros de lluvia en 24 horas y Senamhi advierte precipitaciones extremas. (Foto: Andina)

En Piura, las estaciones de Hualcuy y Paimas registraron precipitaciones acumuladas de 34,7 y 24,5 milímetros, respectivamente.

Para dimensionar estas cifras, el Senamhi precisó que un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua por cada metro cuadrado.

El organismo señaló que las precipitaciones extremas están asociadas a la presencia del Fenómeno El Niño en el litoral peruano. Según el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), este evento se extendería hasta el otoño de 2027.

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Senamhi mantiene alerta roja por lluvias en siete regiones

Además de Tumbes y Piura, el aviso meteorológico del Senamhi comprende a Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lambayeque y Puno, donde se esperan precipitaciones de menor intensidad.

“Se espera la ocurrencia de nevadas en zonas por encima de los 3.900 m s. n. m. de la sierra sur. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h” , advirtió la institución.

Senamhi activa alerta roja por lluvias extremas en Piura y Tumbes ante presencia de El Niño. (Foto: Andina)

Asimismo, el Senamhi indicó que en la costa norte se prevén lluvias de intensidad similar a las registradas recientemente, principalmente en Tumbes y la costa interior de Piura.

La alerta roja permanecerá vigente hasta las 23:59 horas del jueves 29 de octubre, de acuerdo con el aviso meteorológico difundido por el organismo.