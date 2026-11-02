El alcalde provincial de Tumbes, Hildebrando Antón Navarro, informó sobre los estragos causados por las precipitaciones y solicitó al Gobierno central “ir en auxilio” de distritos afectados por intensas lluvias.

“Al Poder Ejecutivo que, por favor, a través del organismo que estimen conveniente hagan la coordinación necesaria para ir en auxilio de estos distritos, de estos pobladores que están duramente afectados”, recalcó.

Las lluvias de tres horas provocaron aniegos en calles y carreteras de la región de Tumbes. (Ministerio de Defensa)

En una entrevista con RPP, el alcalde explicó que en la provincia de Zarumilla, el agua ha alcanzado el metro de altura en diversas zonas pobladas, mientras que en la provincia de Tumbes, los distritos de San Jacinto y Pampa de Hospital enfrentan los estragos causados por la activación de las quebradas.

“Es necesario tomar medidas mucho más puntuales. El volumen comenzó a desbordarse hacia áreas agrícolas en sectores como Plateros, Malval (San Jacinto), Corrales y Pampa de Hospital”, agregó.

Descarga de represas ubicadas en Ecuador

Asimismo, Antón Navarro recalcó que el incremento del caudal del río no solo responde a las precipitaciones registradas en territorio peruano, sino también a la descarga de agua desde las represas ubicadas en Ecuador, las cuales alimentan directamente el cauce.

“Según los pronósticos, vamos a tener caudales por encima de 2,000 m³/s y esa es una preocupación muy grande”, puntualizó la autoridad edil.

Despliegan personal militar para retirar el agua acumulada

Ante las afectaciones provocadas por las precipitaciones, personal militar fue desplegado en distintos puntos de la ciudad de Tumbes para apoyar las labores de evacuación del agua acumulada.

Evacúan a familias de Tumbes, tras inundaciones causadas por lluvias intensas FOTOS: MINDEF

Evacúan a familias de Tumbes, tras inundaciones causadas por lluvias intensas FOTOS: MINDEF

Los trabajos incluyen el uso de motobombas para retirar el agua de las zonas afectadas y contribuir a reducir los impactos de las inundaciones.

VIDEO RECOMENDADO