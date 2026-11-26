Las precipitaciones de fuerte a extrema intensidad registradas en Tumbes desde la noche del 25 de noviembre provocaron severas inundaciones en zonas urbanas y rurales, debido al adelantamiento del fenómeno El Niño. Las lluvias continuadas siguieron este jueves 26 y generaron un balance preliminar de 324 personas damnificadas y 625 personas afectadas en diversos sectores del departamento.

El caudal del río Tumbes alcanzó los 1.400 m³/s debido al incremento de las lluvias, una cifra inédita que no se registraba en los últimos 100 años. Ante la crecida de las aguas, los residentes del asentamiento humano Puerto Perú, en la provincia de Zarumilla, fueron evacuados en dos ocasiones hacia albergues temporales adecuados.

Intensas lluvias vuelven las calles en zonas de Tumbes en ríos y lagunas durante toda la noche. (Foto: Facebook / Noticias Tumbes)

Pared colapsada en Zona Naval en Tumbes por intensas lluvias. (Foto: Facebook / Último Minuto)

En la zona rural del distrito de Pampas de Hospital se registraron daños en 700 hectáreas de cultivo, mientras que el desborde de la quebrada Isla Noblecilla interrumpió el tránsito en el distrito de Matapalo.

El real diluvio en Tumbes https://t.co/gEDlzBsywz — El Truechitril (@ElTruechitril) November 26, 2026

En el casco urbano de la ciudad de Tumbes, la fuerza de las precipitaciones provocó el colapso de alrededor de 80 metros del cerco perimétrico de la Villa Naval, ubicada en la Av. Tumbes del barrio San José. Asimismo, la acumulación de agua alcanzó una altura crítica en las inmediaciones del obelisco de la ciudad, quedando a pocos centímetros de cubrir sus escaleras de acceso.

El agua acumulada afectó viviendas en las primeras cuadras de la Av. Mariscal Castilla y alrededor del parque Bellavista. La evacuación hacia el río Bellavista no fue posible debido a que la compuerta del sector permaneció cerrada de forma preventiva para evitar que la crecida del cauce ingresara directamente a la zona residencial. En las inmediaciones del Mercado Modelo de Tumbes, las arterias viales quedaron transformadas en lagunas de agua estancada que arrastraron estructuras comerciales y dejaron varadas a unidades de mototaxi.

⚠️#AHORA En estos momentos se produce una intensa Tormenta Eléctrica en la ciudad de #Tumbes.🇵🇪 ⛈️⛈️⛈️⛈️#ElNiño La avenida Mariscal Castilla se convirtió en un río! 👀 #clima #tiempo #perú #lluvia https://t.co/V54Nw5dgXt — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) November 26, 2026

De manera paralela a las lluvias torrenciales, el distrito costero de Zorritos sufrió el impacto de oleajes anómalos que dañaron 15 establecimientos turísticos y generaron pérdidas económicas estimadas en S/ 500.000. Las marejadas derribaron muros de contención y colapsaron techos de paja en infraestructuras hoteleras, en un escenario donde las autoridades marítimas dispusieron la restricción operacional en 20 puertos del litoral norte.

Alerta roja por precipitaciones en el norte como Tumbes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso N° 486 con nivel de alerta rojo por precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la costa norte y la sierra. El evento meteorológico se iniciará el 27 de noviembre y se mantendrá hasta el 29 de noviembre. Durante este episodio se prevé la presencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades de hasta 45 km/h en las jurisdicciones bajo aviso.

📣 #Pronóstico #Minam #Senamhi | En Tumbes, Piura y Lambayeque se esperan lluvias de moderada a extrema intensidad. 🌧 En la sierra norte, en tanto, se presentarán precipitaciones de moderada a extrema intensidad. 👉 https://t.co/wr7wflHsjN #PreparadosAnteLluviasIntensas https://t.co/rrCCRtFNkx — Senamhi (@Senamhiperu) November 26, 2026

Para la costa norte, principalmente en Tumbes y sectores de la costa interior de Piura, la entidad meteorológica proyecta acumulados de agua de 5 a 80 mm/día el 27 de noviembre, alcanzando entre 5 y 100 mm/día los días 28 de noviembre y 29 de noviembre. En la sierra norte se prevén acumulados de lluvia de entre 5 y 55 mm/día, motivo por el cual las autoridades de gestión del riesgo recomendaron mantener activos los protocolos de respuesta rápida.