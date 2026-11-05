El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica que las precipitaciones en Tumbes continúan este jueves 5 y viernes 6 de noviembre. La entidad alertó con una previsión de que en la región al norte es repetirá lo ocurrido en la víspera, con lluvias de hasta 100 milímetros por metro cuadrado.

#Minam #Senamhi | En conferencia de prensa, la jefa del Senamhi (e), Grinia Avalos, informó que las regiones de Tumbes y Piura registrarán lluvias intensas, ráfagas de viento y descargas eléctricas durante la tarde y la noche de hoy, tal como se señaló en el aviso vigente. https://t.co/qJ9El6jZiY — Senamhi (@Senamhiperu) November 5, 2026

El especialista del Senamhi, Nelson Quispe, detalló el horario en el cual las nubes sobre la zona aumentan su descarga de agua. Según el vocero, la formación de nubes inicia a las 8:00 p.m., incrementa a la medianoche y recrudece entre la 1:00 a.m. y las 3:00 a.m.

Quispe advirtió que la continuidad de las precipitaciones genera la activación de quebradas y la afectación de los habitantes. El especialista señaló que “tendremos dos noches muy largas de lluvias intensas en las próximas 48 horas”.

El origen de las precipitaciones responde al incremento de temperatura del océano por el fenómeno El Niño. En el Golfo de Guayaquil la temperatura del agua registra valores entre 29° y 29.5°, cifra que supera el umbral de evaporación que se ubica entre 26° y 26.5°.

#Pronóstico #Minam #Senamhi En Tumbes se prevén lluvias de moderada a extrema intensidad. Asimismo, en la costa centro y sur esperan lloviznas de ligera a fuerte intensidad https://t.co/wr7wflGUuf #PreparadosAnteLluviasIntensas https://t.co/kZUTQUxUUs — Senamhi (@Senamhiperu) November 5, 2026

El Senamhi prevé que los efectos del fenómeno El Niño alcanzan su pico en febrero. Los reportes señalan que la temperatura en el mar mantiene valores por encima del promedio hasta marzo o abril.

Ante las emergencias en la zona, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) dispuso el traslado de personal de auxilio hacia el departamento. La entidad envió dos Grupos de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (Gired) a Tumbes con el fin de atender a los afectados.

Tumbes con 2,500 casos de dengue

Adicionalmente, Tumbes enfrenta una emergencia sanitaria debido al brote de dengue, donde se registran 2,500 casos de pacientes con la enfermedad. Esta situación ha provocado una severa crisis en el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría, cuya capacidad de atención se ha visto rebasada por la escasez de medicamentos, insumos médicos, personal de salud y camas de hospitalización.

El incremento de contagios se ha visto intensificado por las recientes lluvias registradas en la zona, las cuales aceleran la propagación del vector. Según el consejero regional Diego Alemán Ramírez, en declaraciones a Buenos Días Perú advirtió que el centro hospitalario padece un abandono prolongado que afecta la atención de pacientes graves, incluyendo a menores de edad y madres gestantes, debido a la falta de equipamiento esencial como ecógrafos.

Como medida de contingencia ante la falta de capacidad, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes gestionó la instalación de un hospital de campaña del Ejército del Perú en el estadio Mariscal Cáceres. Esta infraestructura temporal está diseñada para albergar 80 camas destinadas a la atención y estabilización de emergencias por dengue y leptospirosis. No obstante, las autoridades precisaron que la estructura aún requiere de equipamiento operativo y aspectos logísticos.