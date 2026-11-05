Las lluvias en Tumbes han generado aniegos y colapsos de desagües desde hace varios días. (Foto: Senamhi)
Las lluvias en Tumbes han generado aniegos y colapsos de desagües desde hace varios días. (Foto: Senamhi)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica que las precipitaciones en Tumbes continúan este jueves 5 y viernes 6 de noviembre. La entidad alertó con una previsión de que en la región al norte es repetirá lo ocurrido en la víspera, con lluvias de hasta 100 milímetros por metro cuadrado.

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