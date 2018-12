Navidad: las cartas de apoyo que peruanos y extranjeros enviaron a migrantes

“Te escribo también para darte mis saludos por Navidad. El Perú es un lugar en el que encontrarás personas dispuestas a darte la mano y a creer en ti. Aquí te dejo una frase que espero la recuerdes siempre: ‘El secreto es rodearse de personas que te hagan alegrar el corazón’”, se lee en la carta de Macris.

Flavio, algo más extenso, escribe: “Este mensaje es para decirte que no te rindas, que no camines con la cabeza gacha ni te sientas menos que nadie. Este país te ha abierto las puertas para que tengas una segunda oportunidad. Recuerda que no estás solo. Siempre habrá gente dispuesta a ayudarte, pero también es el momento para probarte a ti mismo. Feliz Navidad y sé que en Perú vas a estar bien”.

Tanto la carta de Macris como la de Flavio fueron entregadas en el Centro de Atención Fronteriza (Cebaf) en Tumbes, horas antes de la Navidad. La iniciativa, denominada un “Mensaje de Aliento”, es de la Cruz Roja Peruana y tiene como objetivo enviar un mensaje de ánimo y fuerza a los migrantes que ingresarán al Perú hasta el 31 de diciembre.

Anoche, por Navidad, fueron más de 300 las cartas entregadas. Primero fueron enviadas por peruanos y extranjeros desde distintas partes del mundo a través de un correo electrónico. Luego fueron impresas y finalmente una risueña Mama Noela y un simpático Papa Noel de la Cruz Roja Peruana las repartieron a los migrantes que llegaron a Tumbes el lunes y que por falta de dinero pasaron la Nochebuena a la intemperie, en el punto de control migratorio.

“Voy a llorar”, confiesa Andrea después de leer su carta. “Gracias”, dice Yuri luego de leer las sentidas palabras de su incógnito remitente. “¡Feliz Navidad!”, exclama Estela en medio de decenas de maletas.

Para poder participar, el “mensaje de aliento” debe ser enviado al correo electrónico comunicaciones@cruzroja.org.pe y puede ser dirigido a quien la persona desee (adultos, jóvenes, niños). Se pide que los términos correctos para referirse a las personas en condición de movilidad son “migrantes” o “personas migrantes”, o también “amigos viajeros”, precisa la Cruz Roja Peruana.

