Senamhi activa alerta tras crecida de aguas en río Tumbes y Nasca

El caudal del río Tumbes creció en los últimos días. Foto: Andina
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó la alerta ante la crecida de las aguas del río Tumbes que alcanzaron un caudal de 1.300 metros cúbicos por segundo debido a las fuertes lluvias registradas en Ecuador y en las nacientes del afluente.

