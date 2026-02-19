Senamhi activa alerta tras crecida de aguas en río Tumbes y Nasca

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó la alerta ante la crecida de las aguas del río Tumbes que alcanzaron un caudal de 1.300 metros cúbicos por segundo debido a las fuertes lluvias registradas en Ecuador y en las nacientes del afluente.

Canal N reportó que en esta parte norte del Perú, a la altura del puente Francos, el ancho del río llega a aproximadamente 500 metros. La fuerza de las aguas ha generado preocupación en vecinos y agricultores.

El Senamhi advirtió que debido al incremento de las aguas la crecida se desplazará en las próximas horas hacia otros sectores. Entre las 10 y 11 de la mañana al sector Cerro Blanco, mientras que a la ciudad de Tumbes al mediodía o en las primeras horas de la tarde.

El matinal indicó que, señaló que, según cálculos iniciales, la crecida podría impactar a más de mil hectáreas de cultivos. En la zona se aprecian plantaciones de plátano anegadas, con un nivel de agua que alcanza cerca de un metro de altura.

Aumento de caudal en ríos del Sur

Por otro lado, en el departamento de Ica, el Senamhi prevé el aumento de los caudales de los ríos San Juan, Ica y Pisco, tal como ocurrió, entre el 17 y 18 de febrero, alcanzando el umbral rojo debido a las lluvias registradas en la sierra central.

También se puede ver afectada la zona de Lima Metropolitana, en la medida que los ríos Rimac, Chillón y Lurín vienen presentando incrementos progresivos de los caudales, previéndose que entre febrero y marzo pueden darse crecidas inesperadas.

Para hoy, 19 de febrero, el Senamhi precisó que el reporte de caudales en ríos es:

• Tumbes: El río Río Tumbes, a la altura del distrito de San Jacinto, experimentó un incremento crítico de su caudal. La estación El Tigre informó a las 04:00 horas un flujo de 1181.35 m³/s.

Alertas naranjas predominan por lluvias intensas y crecida de ríos en el país. (Foto: Andina)

• Piura: El Río Chira, en el distrito de Lancones, llegó a umbral extremo. La estación La Ardilla registró a las 02:00 horas un caudal de 2220.23 m³/s.

• La Libertad: El Río Chicama, en el distrito de Ascope, también alcanzó nivel extremo. La estación Salinar reportó a las 00:00 horas un caudal de 357.8 m³/s.