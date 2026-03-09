Resumen

Tumbes reporta más de 6.000 hectáreas agrícolas afectadas por intensas lluvias. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un total de 6.196 hectáreas de cultivos han resultado afectadas en la región Tumbes debido a la activación de quebradas y al desborde de los ríos Tumbes y Zarumilla, como consecuencia de las lluvias intensas registradas hasta el 5 de marzo. Así lo informó la gobernadora regional encargada, Rosario Palacios, durante su participación en la sesión de la Comisión Agraria del Congreso realizada el viernes 6 de marzo.

