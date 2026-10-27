La región Tumbes sufrió graves aniegos e intensas lluvias acompañadas de una tormenta eléctrica durante las últimas. Las precipitaciones y descargas eléctricas comenzaron aproximadamente a las 11 p.m. del lunes 26 de noviembre y se prolongaron durante toda la madrugada de este martes.

La provincia de Zarumilla reportó el mayor nivel de afectación por el agua acumulada en las vías públicas y diversos inmuebles. El desborde de ríos hizo que el agua ingresara a decenas de viviendas en el asentamiento humano Campo Amor, además de severos aniegos en diversos sectores del distrito fronterizo de Aguas Verdes.

La ciudad de Tumbes también registró aniegos de consideración en múltiples sectores vulnerables de la jurisdicción. Las calles de los barrios Las Mercedes, Pampa Grande y San José presentaron inundaciones significativas debido al colapso temporal de los sistemas de drenaje pluvial.

Las intensas precipitaciones causaron la activación inmediata de dos quebradas de alto riesgo en el ámbito regional. Los cauces de El Nieto en la provincia de Tumbes y Marco Felipe en Zarumilla aumentaron la amenaza de desbordes sobre los poblados adyacentes a ambas cuencas.

La tormenta eléctrica en Tumbes dejó las calles inundadas en la capital y en Zarumilla. (América TV)

El sistema de tormentas eléctricas se originó en territorio ecuatoriano antes de su desplazamiento directo hacia la frontera peruana. Las estaciones del Senamhi midieron acumulados de lluvia entre 30 mm y 50 mm en localidades como Puerto Pizarro, Papayal, Matapalo y La Cruz.

Senamhi mantiene alerta por lluvias en Tumbes y la costa norte

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso oficial sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa norte. La alerta meteorológica rige entre el 27 y el 29 de octubre con previsión de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas precipitaciones inusuales corresponden al calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana en el contexto del fenómeno El Niño. Los especialistas del organismo técnico prevén temperaturas máximas entre 30°C y 33°C en las localidades de Tumbes y Piura durante las próximas jornadas.