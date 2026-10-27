La tormenta eléctrica en Tumbes dejó las calles inundadas en la capital y en Zarumilla. (América TV)
La tormenta eléctrica en Tumbes dejó las calles inundadas en la capital y en Zarumilla. (América TV)
Por Redacción EC

La región Tumbes sufrió graves aniegos e intensas lluvias acompañadas de una tormenta eléctrica durante las últimas. Las precipitaciones y descargas eléctricas comenzaron aproximadamente a las 11 p.m. del lunes 26 de noviembre y se prolongaron durante toda la madrugada de este martes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?