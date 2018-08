Absuelven a dos ex funcionarios del GORE Tumbes sentenciados por corrupción

El juez Fernán Olavo Landeo Álvarez absolvió a dos ex funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes y a otro implicado, quienes habían sido sentenciados en el 2016 a cinco años de prisión efectiva por la venta irregular de 15 hectáreas de terrenos de playa en el sector de Bocapán, en Zorritos (Tumbes).

Los beneficiados con este fallo son José Serafín Espinoza López, ex director regional de Agricultura de Tumbes; el ex funcionario Jorge Antonio Herrera Regalado; y el comprador de dichos terrenos, Enrique Eduardo Chávez Rujel. Este último pagó la suma de S/37 mil en esta irregular venta, motivo por el cual la fiscalía les abrió una investigación y logró una sentencia que fue impuesta en su momento por el juez Edgar Izquierdo Ruiz.

Espinoza López fue absuelto del delito de falsedad ideológica. Sin embargo, aún pesa contra él una sentencia lograda por la fiscalía por el delito de aprovechamiento indebido del cargo en la venta de dichos terrenos.

En tanto, Chávez Rujel fue absuelto del delito de uso de documento privado falso, mientras que el ex funcionario Antonio Herrera Regalado, quien tramitó los documentos para la emisión de la resolución y contrato de adjudicación, también fue absuelto del delito de aprovechamiento indebido del cargo.

Vale precisar que José Serafín Espinoza y Herrera Regalado fueron funcionarios durante la gestión del ex presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, quien está preso por delitos de corrupción en el penal de Piedras Gordas, en Lima.

Asimismo, Fernán Olavo Landeo Álvarez es el mismo juez que absolvió este año a la ex alcaldesa de Tumbes, Maryuri Jiménez, quien era acusada de la venta de terrenos en Playa Hermosa, y quien estuvo prófuga de la justicia. Este mismo juez también absolvió en junio del año pasado al alcalde del distrito de San Jacinto, Luis Cornejo Feijoo. No obstante, la Sala de Apelaciones de Tumbes dejó sin efecto su resolución y sentenció al ex burgomaestre por delitos de corrupción.

Chávez Rujel, comprador de los predios, también es investigado por el presunto delito de lavado de activos, pues es sindicado como presunto testaferro de Viñas Dioses.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe