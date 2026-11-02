icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El AA.HH Puerto Perú, en el distrito de Aguas Verdes, en Tumbes, totalmente inundado tras las fuertes lluvias. (Foto: ASISMET vía 'X').
El AA.HH Puerto Perú, en el distrito de Aguas Verdes, en Tumbes, totalmente inundado tras las fuertes lluvias. (Foto: ASISMET vía 'X').
Por Diego Aquino Pedraza

Las intensas precipitaciones que golpean Tumbes dejaron durante las últimas horas sectores inundados, quebradas activadas y un fuerte incremento del caudal de los principales ríos de la región. Uno de los registros más significativos se produjo en El Salto, provincia de Zarumilla, donde se reportaron 104.1 milímetros de lluvia, una cantidad equivalente a 104.1 litros de agua acumulados por cada metro cuadrado.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?