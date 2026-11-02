Las intensas precipitaciones que golpean Tumbes dejaron durante las últimas horas sectores inundados, quebradas activadas y un fuerte incremento del caudal de los principales ríos de la región. Uno de los registros más significativos se produjo en El Salto, provincia de Zarumilla, donde se reportaron 104.1 milímetros de lluvia, una cantidad equivalente a 104.1 litros de agua acumulados por cada metro cuadrado.

Para dimensionar la magnitud, una precipitación de 100 milímetros significa que sobre una superficie de 100 metros cuadrados caen alrededor de 10 mil litros de agua. La intensidad registrada adquiere mayor relevancia debido a que Tumbes y Piura se encuentran todavía antes del periodo en el que normalmente se producen las máximas precipitaciones.

Durante una presentación realizada este lunes en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Grinia Ávalos, representante del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), calificó lo ocurrido como un evento extraordinario y señaló que en sectores del norte se superaron los 100 litros de agua por metro cuadrado.

“Esto es un valor inédito. En los meses de octubre del año 97, del año 82, en la antesala del periodo de máximas lluvias, no se registraron estos valores”, explicó.

Río Tumbes superó el umbral de alerta roja

Uno de los principales puntos de vigilancia está en el río Tumbes. La estación hidrológica El Tigre, ubicada en el distrito de San Jacinto, registró a las 5 a.m. de este lunes un caudal de 1,021.33 metros cúbicos por segundo, superando el umbral de alerta roja.

Ante el incremento, las autoridades identificaron como zonas potencialmente expuestas a El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

La inclusión de estas localidades en la alerta no significa necesariamente que todas hayan resultado inundadas. Se trata de sectores que podrían verse comprometidos debido al comportamiento del río.

En declaraciones a la que accedió El Comercio, Grinia Ávalos, sostuvo que el caudal comenzó posteriormente a retornar hacia valores menores, pero su incremento súbito constituye una señal de la intensidad que está alcanzando el actual episodio.

“Estamos ante un evento extraordinario. De los tres que hemos tenido en el histórico, este es el más intenso, el más fuerte. Y vamos a entrar al periodo de máximas lluvias justamente en una condición de Niño extraordinario”, sostuvo.

La situación también mantiene bajo observación al río Zarumilla, que el domingo alcanzó un caudal de 242 metros cúbicos por segundo, mientras las autoridades vigilaban sectores como Tomás Arizola y ampliación Nuevo Perú.

Puerto Perú quedó inundado y se activaron quebradas

El impacto más visible de las precipitaciones se registró en el asentamiento humano Puerto Perú, distrito de Aguas Verdes, que quedó inundado luego de varias horas de lluvia entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Imágenes de la emergencia mostraron calles cubiertas por agua turbia, residentes desplazándose con el agua a la altura de las piernas y brigadistas ingresando al sector para asistir a las familias.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, informó durante su comunicación con el COEN que Puerto Perú era el punto donde se había producido una inundación y que se estaban desplegando equipos para evacuar el agua.

“El único punto donde sí se ha producido una inundación es en el asentamiento humano Puerto Perú [...] estamos desplegando ahí motobombas, desaguando”, señaló.

La emergencia no se restringió a este sector. En la provincia de Zarumilla, el desborde de la quebrada Marco Felipe dejó aislado al sector Primero de Agosto y afectó viviendas próximas al cauce.

También se reportaron aniegos en Puerto Pizarro, Pampa Grande, Corrales y San Juan de la Virgen. En Casitas, provincia de Contralmirante Villar, se activó la quebrada Corralitos, mientras también hubo reportes sobre las quebradas Rica Playa, Higuerón, La Capitana, Vaquería, La Jardina y Corrales.

La Municipalidad Provincial de Zarumilla distribuyó kits de ayuda humanitaria para 100 familias afectadas por las precipitaciones.

Más de 100 litros por metro cuadrado

Los registros pluviométricos permiten dimensionar la intensidad de lo ocurrido. Según información atribuida al Senamhi y Corpac se consignó 104,1 milímetros en El Salto, 93,6 mm en Matapalo, 73,5 mm en el aeropuerto de Tumbes, 59,5 mm en Puerto Pizarro y 47 mm en Rica Playa.

En términos prácticos, cada milímetro de precipitación equivale a un litro de agua sobre un metro cuadrado. De esta manera, los 104,1 milímetros registrados en El Salto representan 104,1 litros por metro cuadrado.

En el caso de Matapalo un reporte oficial consignó 58,5 milímetros entre las 7 a.m. del sábado 31 de octubre y las 7 a.m. del domingo 1 de noviembre, jornada que fue calificada por Senamhi como extremadamente lluviosa.

En otro episodio, el aeropuerto de Tumbes llegó a registrar 21,5 milímetros en apenas una hora, equivalente a 21,5 litros de agua por metro cuadrado durante ese periodo.

Motobombas y hospital de campaña ante la emergencia

El Gobierno desplegó personal y equipos en los sectores afectados. Rafael Belaunde informó que las intervenciones con motobombas permitieron atender puntos críticos de la ciudad de Tumbes, entre ellos la zona de la Panamericana a la altura de Plaza Vea, la intersección de la calle Arica y el sector conocido como El Beso.

Ante un eventual nuevo incremento del río Tumbes, permanecían preparadas cuatro motobombas de ocho pulgadas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, además de una trasvasadora.

El Ministerio de Salud (Minsa) también comenzó el despliegue de un hospital de campaña. El titular del sector, Luis Dyer, señaló que el establecimiento será instalado en una zona alta para disminuir su exposición a una eventual inundación.

“Estamos hoy procediendo al armado del hospital de campaña”, indicó el ministro durante una entrevista en el programa ‘Siempre a las Ocho’ de El Comercio.

Según Dyer, el establecimiento contará con alrededor de 80 camas y permitirá derivar parte de la demanda asociada con la emergencia para evitar una mayor presión sobre los hospitales regulares.

El ministro señaló que uno de los riesgos sanitarios bajo vigilancia es el dengue, debido a la acumulación de agua después de las precipitaciones. También pidió a los ciudadanos evitar acercarse a los ríos para observar o grabar el incremento del caudal.

“Una chacra se puede inundar [...], una casa se puede destruir y se puede reconstruir. La vida es lo más importante”, manifestó.

Escenarios de riesgo ya advertían exposición en Tumbes

Antes de este episodio, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) había elaborado escenarios ante las precipitaciones previstas en la costa norte.

Miguel Yamasaki, jefe del Cenepred, explicó que estos documentos son elaborados a partir de los avisos de las instituciones científico-técnicas y permiten identificar anticipadamente territorios expuestos a inundaciones y movimientos en masa.

Según señaló, para Piura y Tumbes se habían identificado 18 distritos en riesgo muy alto y 25 en riesgo alto ante movimientos en masa, mientras que 72 distritos se encontraban en riesgo muy alto ante inundaciones.

“Se preveía que iba a haber lo que ha sucedido”, afirmó Yamasaki.

El Cenepred cuenta además con información cartográfica sobre escenarios de riesgo que permite ubicar de manera espacial las zonas expuestas. Esta información diferencia los territorios con distintos niveles de riesgo y puede ser contrastada con los lugares donde se han registrado inundaciones, activaciones de quebradas y aumentos del caudal.

Nuevo pulso de lluvias entre el 5 y 7 de noviembre

La emergencia no ha terminado. Senamhi anticipó una reducción temporal de las precipitaciones durante los próximos días, pero advirtió que posteriormente volverían a intensificarse.

“De aquí hasta el 4, 5 de noviembre va a haber un receso de las lluvias, van a aminorar de manera importante. Sin embargo, a partir del 5 al 7 nuevamente empezamos un nuevo pulso de precipitaciones entre Tumbes y Piura principalmente”, explicó Grinia Ávalos.

La presidenta Keiko Fujimori encabezó este lunes la reunión de seguimiento desde el COEN y sostuvo que las autoridades de los tres niveles de gobierno permanecerán movilizadas frente a las emergencias.

“Acá lo importante primero es el trabajo en equipo, los tres niveles de gobierno: Gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades a nivel nacional”, señaló.

Tras la reunión, la mandataria informó que continuaría las actividades de supervisión junto con integrantes del Ejecutivo.