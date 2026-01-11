Un incendio registrado durante la madrugada dejó cuatro viviendas totalmente reducidas a cenizas y una más con severos daños en el asentamiento humano Salamanca, ubicado al norte de la ciudad de Tumbes. El siniestro afectó a cinco familias, que vieron cómo el fuego consumía todos sus bienes en cuestión de minutos, generando escenas de pánico y desesperación entre los vecinos.

El hecho ocurrió en las calles Gino Moretti y Las Delicias, hasta donde llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos. La atención de la emergencia se vio inicialmente limitada debido a que, en paralelo, se registraba otro incendio en el sector Cabuyal, en el distrito de Pampas de Hospital, lo que retrasó la llegada de las primeras unidades. Posteriormente, se sumaron más equipos, logrando reunir a 18 bomberos provenientes de Tumbes y Zarumilla.

Ante la magnitud del incendio, la Unidad Ejecutora 002 de la empresa Agua Tumbes activó un plan de acción de emergencia, disponiendo el envío de un camión cisterna para reforzar el abastecimiento de agua. Esta intervención permitió apoyar las labores de control del fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas colindantes.

El trabajo de los bomberos fue respaldado por efectivos de la Policía Nacional, personal de Serenazgo y vecinos del sector, quienes colaboraron con baldes de agua pese a que varios sectores de Tumbes amanecieron sin el servicio de agua potable. La acción conjunta fue clave para finalmente controlar el siniestro.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial de evaluación de daños; sin embargo, de manera preliminar se estima que cuatro familias, que agrupan a más de 20 personas, quedaron totalmente damnificadas, perdiendo sus viviendas, ropa, muebles, artefactos y enseres domésticos. Las familias afectadas esperan la pronta intervención de Defensa Civil Provincial para recibir ayuda humanitaria.

Cabe recordar que dos días antes, en el mismo asentamiento humano Salamanca, se registró otro incendio que dejó 19 damnificados y dos viviendas destruidas, lo que ha generado preocupación entre los vecinos ante la recurrencia de estos siniestros en la zona.