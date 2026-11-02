Río Zarumilla se desborda e inunda sector de Puerto Perú en Tumbes. Más de 100 familias están afectadas (Foto: Canal N)
Río Zarumilla se desborda e inunda sector de Puerto Perú en Tumbes. Más de 100 familias están afectadas (Foto: Canal N)
Por Redacción EC

El desborde del río Zarumilla provocó inundaciones en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, región Tumbes, durante este lunes 2 de noviembre, en medio de las intensas lluvias que afectan al norte del país.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?