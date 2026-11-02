El desborde del río Zarumilla provocó inundaciones en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, región Tumbes, durante este lunes 2 de noviembre, en medio de las intensas lluvias que afectan al norte del país.

Según imágenes difundidas por Canal N, Puerto Perú, ubicado a espaldas de Villa Perú, y la ampliación Tomás Arizola son los dos sectores que registran las mayores afectaciones por el ingreso del agua.

La emergencia se produjo debido al incremento del caudal del río Zarumilla, que mantiene en riesgo a las poblaciones asentadas cerca de su cauce, especialmente en zonas previamente identificadas como vulnerables a las inundaciones.

Río Zarumilla inunda Puerto Perú y ampliación Tomás Arizola

En el distrito fronterizo de Aguas Verdes, el agua del río Zarumilla alcanzó los sectores de Puerto Perú y ampliación Tomás Arizola, señalados en los reportes periodísticos como los puntos con mayores afectaciones.

La situación genera preocupación entre los residentes, debido a que ambas localidades ya habían sido identificadas como zonas expuestas ante posibles desbordes del afluente.

En octubre, la Defensoría del Pueblo advirtió que cerca de 200 familias de Puerto Perú y Tomás Arizola se encontraban en riesgo por el incremento del caudal del río Zarumilla.

#EnVivo Río Zarumilla se desborda e inunda sector de Puerto Perú en Tumbes. Más de 100 familias están afectadas Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/Cpypn3nwLf — Canal N (@canalN_) November 2, 2026

Este antecedente vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de las poblaciones asentadas cerca de las riberas, especialmente durante los periodos de precipitaciones intensas.

El desborde del río Zarumilla ocurre mientras la región Tumbes enfrenta las consecuencias de las fuertes precipitaciones registradas desde el fin de semana.

A esta situación se suma el incremento significativo del caudal del río Tumbes, que durante la mañana de este lunes superó el umbral de alerta roja, según la información proporcionada.

Este escenario mantiene bajo vigilancia a las poblaciones ubicadas cerca de sus riberas, ante el riesgo de nuevas inundaciones por las lluvias.

Despliegan personal militar para retirar el agua acumulada

Ante las afectaciones provocadas por las precipitaciones, personal militar fue desplegado en distintos puntos de la ciudad de Tumbes para apoyar las labores de evacuación del agua acumulada.

Los trabajos incluyen el uso de motobombas para retirar el agua de las zonas afectadas y contribuir a reducir los impactos de las inundaciones.

Estas acciones se suman a las labores de asistencia y evacuación que se desarrollan en los sectores afectados por el incremento de los caudales.

Cabe señalar que, hasta el momento, no se ha difundido un balance oficial actualizado sobre la cantidad de viviendas inundadas, familias damnificadas o personas evacuadas específicamente en Puerto Perú y la ampliación Tomás Arizola.

Sin embargo, la advertencia emitida por la Defensoría del Pueblo en octubre permite dimensionar la cantidad de personas potencialmente expuestas: alrededor de 200 familias de ambos sectores.

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