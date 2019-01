Tumbes: dictan prisión preventiva para funcionarios de la Dirección Regional de Educación

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes dictó 10 meses de prisión preventiva para cinco funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Tumbes (DRET) y otros tres cómplices de un caso que data del 2017.

La medida fue dispuesta por el juez Jaime Igor Elías Lequernaqué, ante la solicitud de 18 meses del Ministerio Público.

Se trata de los funcionarios Johnny Heraldo Lindao Feria, Javier Girón Ramos, Ritter Adolfo Moscol Zapata, Wilfredo Chávez Criollo y Rosa Ysabel Arica Saavedra. Además, la sanción alcanza a los cómplices Carlos Fernando Herrera Guevara, César Irvin Rojas Guevara y Riqui Anthony Carrillo Balladares.

Todos ellos son investigados por el presunto delito de peculado doloso agravado, en torno a la contratación de servicios “fantasma” por un monto de S/296.609.

El fiscal a cargo de la investigación, Jonathan Rivas Céspedes, sustentó que los servicios contratados solo existían en los sistemas SIGA Y SIAF, más no físicamente, además de no haber documentación alguna sobre los mismos. De igual forma, directores

de institutos señalaron que no realizaron nunca dichos servicios, entre ellos de capacitación.

Los proveedores eran jóvenes que prestaban su RUC y que han declarado ante la fiscalía que nunca efectuaron tales servicios, pero que sí cobraron el dinero.

Según el Ministerio Público, Johnny Lindao es investigado como jefe de la Oficina de Administración, Javier Girón como jefe de la Oficina de Contabilidad, Ritter Moscol como especialista en finanzas de la Oficina de Gestión Institucional (jefe de Presupuesto), Wilfredo Chávez también como especialista y Rosa Arica como encargada del área de Abastecimiento de la DRET.

Ninguno de los imputados se presentó a la lectura del fallo, realizada este viernes 18 de enero desde las 10 a.m., en la Corte Superior de Justicia de Tumbes, por lo que el juez ordenó sus capturas.

