Familias fueron evacuadas en Tumbes tras las inundaciones causadas por las lluvias intensas en el norte del país. (Foto: Ministerio de Defensa)
Familias fueron evacuadas en Tumbes tras las inundaciones causadas por las lluvias intensas en el norte del país. (Foto: Ministerio de Defensa)
Por Redacción EC

Varias familias del asentamiento humano Puerto Perú, en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, fueron evacuadas hacia albergues temporales situados en la zona de Primavera.

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