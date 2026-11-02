Varias familias del asentamiento humano Puerto Perú, en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, fueron evacuadas hacia albergues temporales situados en la zona de Primavera.

Durante las acciones de traslado, ejecutadas en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), se dio prioridad a la atención y resguardo de niños, mujeres y adultos mayores.

Evacúan a familias de Tumbes, tras inundaciones causadas por lluvias intensas FOTOS: MINDEF

Las labores de socorro cuentan con el despliegue de más de 30 efectivos de la Compañía de Intervención Rápida para Desastres N.° 2.

Puerto Perú es uno de los sectores más afectados por las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño, que provocaron el desborde del río Zarumilla y la activación de quebradas, ocasionando daños en viviendas y vías de acceso.

Según informó el Ministerio de Defensa, el titular del sector, Rafael Belaúnde, lidera las coordinaciones con las entidades del Estado y los gobiernos regionales y locales para articular el despliegue de personal, maquinaria y recursos en Tumbes y Piura.

Instalación de albergues temporales

Ante posibles emergencias por el fenómeno El Niño, el Indeci identificó previamente 21 zonas seguras para la instalación de albergues temporales en diez distritos de Tumbes con una capacidad conjunta de 3075 camas destinadas a brindar refugio a las familias damnificadas.

Lluvias históricas de 104 litros por m² activan quebradas

Las intensas precipitaciones que golpean Tumbes dejaron durante las últimas horas sectores inundados, quebradas activadas y un fuerte incremento del caudal de los principales ríos de la región.

Uno de los registros más significativos se produjo en El Salto, provincia de Zarumilla, donde se reportaron 104.1 milímetros de lluvia, una cantidad equivalente a 104.1 litros de agua acumulados por cada metro cuadrado. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

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