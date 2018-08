Tumbes: instalan albergue temporal para venezolanos en el Palacio del Deporte

Un total de 10 carpas, con capacidad para 50 personas cada una, se han instalado en el Palacio del Deporte, en Tumbes, a fin de albergar temporalmente a los migrantes venezolanos que ingresan al país.



Abel Chiroque, representante de la Defensoría del Pueblo de Tumbes, precisó a El Comercio que el refugio temporal viene recibiendo asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) debido a las situaciones de riesgo que se puedan presentar.

Por este emotivo, señaló que este albergue temporal debe tener una vigilancia permanente. "Nosotros estaremos vigilando que haya seguridad para el refugio. Tiene que haber un control”, enfatizó.

El Comercio también dialogó con el alcalde de Tumbes, Manuel de Lama, quien sostuvo que viene coordinando con distintas autoridades, como el jefe de Indeci, el gobernador regional de Tumbes, alcaldes distritales, ONU, Migraciones, entre otras, para implementar sitios donde se puedan brindar ayuda a las familias venezolanas.

“Estamos en una plataforma de trabajo con autoridades del gobierno central, evaluando los lugares que se van a implementar para poder ayudar a las familias venezolanas que permanecen en albergues temporales", dijo.

Agregó que el objetivo no es instalar demasiados albergues, ya que se trata de un éxodo migratorio y no de un tema de refugiados. “Si bien es cierto que existe una parte que son refugiados, aunque mínima, eso no amerita una situación que demande la construcción de más albergues”, acotó.

El burgomaestre también indicó a este Diario que ha solicitado al Mindef que los vehículos de las Fuerzas Armadas integren un corredor migratorio, y se trasladen desde la zona de frontera hasta Piura.

"Tenemos tres meses atendiendo esta migración y se nos hace imposible atender a más venezolanos en Tumbes, donde hay una creciente poblacional de 60 mil a 70 mil migrantes. La ciudad de Tumbes ya colapsó”, señaló.



Respecto a la declaración de emergencia en tres distritos de Tumbes debido al peligro de afectación a la salud y saneamiento por el incremento de la migración venezolana, Manuel de Lama reclamó al Gobierno la no entrega del presupuesto destinado a su jurisdicción.

“Han declarado en emergencia, pero no tenemos presupuesto. Requerimos dinero. Nosotros hace tres años y medio venimos reclamando a las autoridades más apoyo. La reconstrucción en Tumbes hasta el momento no inicia”, sostuvo.

- Alerta por presuntas rutas de ingreso ilegal -

El alcalde de Tumbes dijo este martes al diario Correo que existen caminos controlados por mafias peruanas y ecuatorianas, ubicadas en Aguas Verdes, por donde estarían ingresando ilegalmente venezolanos.

“Es de acuerdo a un diagnóstico que se ha hecho con las comisarías correspondientes. Son trochas por donde se transporta contrabando de combustibles. Por esas mismas trochas, nos han indicado que existe la posibilidad de que esté pasando gente de manera ilegal y eso ha generado que las tengamos marcadas. Son alrededor de 30, pero no sabríamos informar si se están utilizando todas”, indicó.

Esta rutas son Uña de gato, Matapalo, Rica Playa, la Angostura, Capitán Oyle, entre otras. "La PNP ya tiene conocimiento, y con el servicio de inteligencia se han tomado acciones. Va a venir una fuerza policial de Piura a redoblar esfuerzos con operativos inopinados”, informó el funcionario.

