Una intensa lluvia se viene registrando en varios distritos de la región Tumbes, provocando calles anegadas y en medio del contexto del Fenómeno El Niño, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
La lluvia se inició aproximadamente a las 8:00 p.m. La población tuvo que guarecerse y tomar sus precauciones debido a que la lluvia rápidamente inundó calles y avenidas.
La alerta meteorológica señala que las lluvias podrían alcanzar o superar los 100 milímetros en determinados sectores y se mantendrá durante la madrugada del lunes, lo que ha llevado al Gobierno a movilizar recursos hacia el norte del país.
Las intensas lluvias también se extienden hasta Machala, una localidad de Ecuador ubicada a 62 kilómetros de distancia, donde se reportaron tormentas que alcanzarían Loja y Guayaquil.
Cabe indicar que Tumbes registró un día extremadamente lluvioso que provocó inundaciones de calles y viviendas en varios distritos de esa región, tal como había advertido el Senamhi.
Según el reporte de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), las estaciones meteorológicas ubicadas en esa región reportaron precipitaciones de fuerte intensidad entre las 7:00 a.m. del 31 de octubre a las 7:00 a.m. del 1 de noviembre.
Al respecto, el ministro de Salud, Luis Dyer, viajó a Tumbes para coordinar el plan de acción, que incluye un hospital de campaña, ante las lluvias por la llegada del Fenómeno El Niño.
En entrevista con “Cuarto Poder”, indicó que hasta el momento se reportan 84 mil personas contagiadas con dengue y otras 78 mil que ya fueron dadas de alta. También detalló que se realizaron trabajos de prevención en 7 millones de casas.
“Lo que sabíamos es que es un ‘Mega Niño’. Tenemos una lluvia muy fuerte en Tumbes y debemos comenzar el plan de acción. Hoy empezar el armado del hospital de campaña. Se instalará uno en cada región, en Piura ya se avanzó”, expresó.
“Tenemos 84 mil personas contagiadas con dengue y 78 mil dadas de alta. Hemos hecho trabajo de prevención, no solo vacunación. Hemos visitado 7 millones de casas con trabajo preventivo”, agregó.