Tumbes reporta intensa lluvia por segundo día consecutivo. (Foto: Captura Senamhi)
Tumbes reporta intensa lluvia por segundo día consecutivo. (Foto: Captura Senamhi)
Por Redacción EC

Una intensa lluvia se viene registrando en varios distritos de la región Tumbes, provocando calles anegadas y en medio del contexto del Fenómeno El Niño, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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