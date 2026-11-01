Una intensa lluvia se viene registrando en varios distritos de la región Tumbes, provocando calles anegadas y en medio del contexto del Fenómeno El Niño, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La lluvia se inició aproximadamente a las 8:00 p.m. La población tuvo que guarecerse y tomar sus precauciones debido a que la lluvia rápidamente inundó calles y avenidas.

La alerta meteorológica señala que las lluvias podrían alcanzar o superar los 100 milímetros en determinados sectores y se mantendrá durante la madrugada del lunes, lo que ha llevado al Gobierno a movilizar recursos hacia el norte del país.

#Ahora #Minam #Senamhi | Se registra lluvia intensa en la ciudad de Tumbes. 🌧️ Estas condiciones meteorológicas se presentan en el marco de las precipitaciones reportadas en la zona. ☑️ Continúa el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas. https://t.co/W0daEYF86q — Senamhi (@Senamhiperu) November 2, 2026

Las intensas lluvias también se extienden hasta Machala, una localidad de Ecuador ubicada a 62 kilómetros de distancia, donde se reportaron tormentas que alcanzarían Loja y Guayaquil.

AHORA #Machala, a 62 kilómetros de #Tumbes. Video de un medio local: MARCORTV #ElNiño https://t.co/2x571ASIFj — Abraham Levy (@hombredeltiempo) November 2, 2026

Cabe indicar que Tumbes registró un día extremadamente lluvioso que provocó inundaciones de calles y viviendas en varios distritos de esa región, tal como había advertido el Senamhi.

⚠️#AHORA Videos de hace instantes muestran la intensa #lluvia que se viene produciendo en la ciudad de #Tumbes.🇵🇪🌧️🌧️🌧️🌧️ #ElNiño #Perú Vídeos: Tumbes Press y Cesar Rodríguez. https://t.co/3RZf9s40Cl — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) November 2, 2026

Según el reporte de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), las estaciones meteorológicas ubicadas en esa región reportaron precipitaciones de fuerte intensidad entre las 7:00 a.m. del 31 de octubre a las 7:00 a.m. del 1 de noviembre.

⚠️🌧️ El Aeropuerto de #Tumbes 🇵🇪 ha reportado un acumulado de 21.5 mm de agua en solo una hora (y sigue lloviendo), lo suficiente para transformar algunas vías o pistas en riachuelos.🌧️🌧️🌧️🌧️ Datos: CORPAC. 📹 Vídeos de nuestros seguidores. #clima #Perú #ElNiño https://t.co/4etWmBrXLX — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) November 2, 2026

Viaje de emergencia

Al respecto, el ministro de Salud, Luis Dyer, viajó a Tumbes para coordinar el plan de acción, que incluye un hospital de campaña, ante las lluvias por la llegada del Fenómeno El Niño.

En entrevista con “Cuarto Poder”, indicó que hasta el momento se reportan 84 mil personas contagiadas con dengue y otras 78 mil que ya fueron dadas de alta. También detalló que se realizaron trabajos de prevención en 7 millones de casas.

“Lo que sabíamos es que es un ‘Mega Niño’. Tenemos una lluvia muy fuerte en Tumbes y debemos comenzar el plan de acción. Hoy empezar el armado del hospital de campaña. Se instalará uno en cada región, en Piura ya se avanzó”, expresó.

“Tenemos 84 mil personas contagiadas con dengue y 78 mil dadas de alta. Hemos hecho trabajo de prevención, no solo vacunación. Hemos visitado 7 millones de casas con trabajo preventivo”, agregó.