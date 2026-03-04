Las intensas lluvias registradas en Tumbes en los últimos días continúan generando estragos en esa región y mantienen en alerta a la población debido a la inundación de calles y un posible brote de enfermedades, en medio de pronósticos de nuevas precipitaciones en el norte del país.

Según informó el noticiero “Buenos Días Perú”, varias viviendas en el sector Bellavista quedaron anegadas por las aguas, obligando a las familias y comerciantes a implementar medidas de emergencia para proteger sus propiedades.

Debido a la emergencia, los vecinos colocaron sacos con arena en las puertas de sus viviendas y negocios para controlar el ingreso de las aguas, mientras utilizaban motobombas para retirar el agua acumulada.

Otro riesgo de los aniegos es que pueden provocar la proliferación de mosquitos causada por el agua estancada, situación que podría incrementar los casos de dengue y otras enfermedades en esa región, a poco de iniciarse del año escolar.

Las actividades comerciales y el tránsito continúan en la ciudad pese a la acumulación de agua. Algunos negocios han abierto con normalidad y las personas siguen desplazándose por las calles.

Cabe recordar que el caudal del río Tumbes se incrementó considerablemente en los últimos días debido a las constantes lluvias que azotan esa región del norte del país por la presencia del Niño Costero.

Advierten más lluvias

El director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en Piura, Jorge Carranza, informó a la Agencia Andina que las lluvias en Tumbes y Piura podrían intensificarse en los próximos días y extenderse incluso hasta abril.

Explicó que este escenario responde al comportamiento anómalo de la temperatura superficial del mar en la zona 1+2, frente a la costa norte del Perú, lo que afectaría especialmente a Máncora, El Alto, Talara y Tumbes.

Detalló que entre el 21 y el 27 de febrero se registró un calentamiento abrupto del mar, con anomalías superiores a los 6 °C sobre su valor normal en sectores como Talara y Paita, lo que favorecería precipitaciones de fuerte intensidad en puntos de la costa norte y en la cuenca media y alta del río Piura.

No obstante, desde el 27 de febrero se observa una caída temporal de la temperatura debido al fortalecimiento del Anticiclón del Pacífico Sur, que inyectó aire más frío hacia la franja costera. Este fenómeno ha reducido momentáneamente el riesgo de lluvias generalizadas en la costa hasta el 7 u 8 de marzo.

Según Carranza, este enfriamiento sería transitorio. Para la quincena de marzo se espera el arribo de una nueva onda Kelvin cálida, e incluso una tercera en abril, lo que podría volver a elevar la temperatura del mar y reactivar las precipitaciones en la región.

Los modelos climáticos proyectan lluvias superiores a lo normal en marzo y abril en la costa norte, lo que podría impactar sectores como agricultura, salud e infraestructura vial.