Intensas lluvias en Tumbes aislaron al distrito de Casitas desde este miércoles. (Latina)
Intensas lluvias en Tumbes aislaron al distrito de Casitas desde este miércoles. (Latina)
Por Redacción EC

Una tormenta con lluvias y descargas eléctricas afectó a la región Tumbes desde la noche del miércoles 4 de noviembre. Este fenómeno causó la activación de quebradas, la inundación de avenidas principales y el corte de rutas en las tres provincias del departamento.

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