Una tormenta con lluvias y descargas eléctricas afectó a la región Tumbes desde la noche del miércoles 4 de noviembre. Este fenómeno causó la activación de quebradas, la inundación de avenidas principales y el corte de rutas en las tres provincias del departamento.

En el distrito de Casitas, la crecida de los arroyos Casitas-Bocapán, Panales, Gramadal, El Ciénago y Tapotal dejó aislado al 70% de la población distribuida en 14 caseríos. Asimismo, los vientos en la provincia de Zarumilla desprendieron los techos de calamina de unas 50 viviendas, mientras la activación de seis quebradas en San Jacinto interrumpió el tránsito terrestre.

En la capital de Tumbes, las aguas inundaron el Mercado Principal y las avenidas Mariscal Castilla, La Marina, Arica y Tumbes. Las tormentas eléctricas fueron visibles y se sintieron en varios sectores de la ciudad, y fueron captados y difundidos por redes sociales a lo largo de la noche.

Ante esta situación, la UGEL Tumbes suspendió las clases presenciales y ordenó el traslado a la modalidad virtual en los colegios públicos y privados.

Alerta de Senamhi por precipitaciones en Tumbes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N° 451 en nivel rojo para la costa norte. El reporte rige desde las 12:00 p.m. del miércoles 4 de noviembre hasta las 11:59 p.m. del viernes 6 de noviembre.

#Radar #Minam #Senamhi | Durante la madrugada se observó actividad convectiva en Tumbes, en el marco del Aviso Meteorológico N.° 451, que contempla precipitaciones en la costa norte y sierra. Se recomienda mantenerse informado por los canales oficiales. https://t.co/cFqBaRprEj — Senamhi (@Senamhiperu) November 5, 2026

La institución prevé acumulados de lluvia entre 5 mm/día y 55 mm/día para el miércoles 4 de noviembre y el jueves 5 de noviembre en el territorio tumbesino. Además, el aviso pronostica descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h.