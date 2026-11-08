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Tumbes se encuentra bajo alerta por inundaciones. Foto: Ejército del Perú.
Tumbes se encuentra bajo alerta por inundaciones. Foto: Ejército del Perú.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Las intensas lluvias registradas en Tumbes continúan causando estragos en la región. Así lo informó a El Comercio el ingeniero Juan Carlos Ramírez Astudillo, jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ofregerd) del Gobierno Regional de Tumbes e integrante del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

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