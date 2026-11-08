Las intensas lluvias registradas en Tumbes continúan causando estragos en la región. Así lo informó a El Comercio el ingeniero Juan Carlos Ramírez Astudillo, jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ofregerd) del Gobierno Regional de Tumbes e integrante del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

El especialista indicó que las vías del distrito de San Juan de la Virgen permanecen afectadas como consecuencia de las lluvias e inundaciones. Asimismo, señaló que varias quebradas se encuentran activadas en la región, entre ellas Santa Rosa, Peña Blanca, Cardalitos, Belén, Cabuyal, La Capitana, Siete de Junio, Señor de los Milagros, Quebrada Seca, Fernández, Faical, El Tutumo, Mariátegui, Coloma, Las Peñas, Cafeterías y Miraflores.

“Actualmente contamos con 13 almacenes al servicio de la población afectada, además de palas, retroexcavadoras, camiones cisterna y volquetes. De la mano de profesionales, tratamos de ayudar y monitorear este periodo lluvioso”, indicó.

Ramírez Astudillo señaló que, tras la supervisión de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en la región, se dispuso que el Ejército del Perú también participe en las labores para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño. “Recomendamos a la población evitar transitar por las quebradas activas, porque hacerlo puede ocasionar la pérdida de vidas. Trataremos de hacer lo mejor posible ante cualquier embate de la naturaleza”, concluyó.

Las lluvias en Tumbes han generado aniegos y colapsos de desagües desde hace varios días. Foto: Senamhi.

Acciones

El COEN informó que el Ejército del Perú implementó y acondicionó la infraestructura sanitaria del colegio María Mafalda Lama Lama, ubicado en el barrio El Pacífico, cuyas instalaciones funcionan como sede de un hospital de campaña temporal para atender emergencias.

Asimismo, personal de la Brigada de Intervención Rápida para Desastres del Batallón de Tanques N.° 223, de la 9.ª Brigada Blindada, reanudó las labores de apoyo en el distrito de Canoas de Punta Sal, donde realiza trabajos de limpieza de vías y descolmatación de canales, en coordinación con las autoridades locales.

Por otro lado, la Brigada de Intervención Rápida para Desastres del Batallón de Infantería Motorizado N.° 23, de la 1.ª Brigada de Infantería, trasladó ayuda humanitaria al albergue temporal instalado en el polideportivo Alberto Terranova, en el barrio San José. En tanto, la Compañía de Intervención Rápida para Desastres del Batallón de Tanques N.° 222, de la 9.ª Brigada Blindada, reanudó las labores de apoyo en el distrito de Zorritos, donde realiza trabajos de limpieza de canales.

Asimismo, la losa deportiva de la institución educativa El Gran Chilimasa, ubicada en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, fue acondicionada como albergue temporal.

Damnificados reciben ayuda ante los efectos de El Niño.

Por su parte, la organización internacional World Vision Perú, en coordinación con la UGEL de Zarumilla, entregó kits para la remoción de escombros y limpieza a las instituciones educativas N.° 069, N.° 127 Julio Salvador Izquierdo Puell y N.° 112, con el objetivo de recuperar sus espacios educativos y prepararlos ante posibles situaciones de emergencia.

Atención médica

Con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención médica en Tumbes, el Seguro Social de Salud (EsSalud) suscribió un acuerdo para utilizar temporalmente áreas no inundables del Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes.

Estos espacios permitirán atender a pacientes y ampliar la capacidad de los servicios de salud durante el periodo más crítico de lluvias. Tras una visita técnica conjunta, ambas instituciones verificaron que el complejo reúne las condiciones necesarias para brindar atención y se encuentra fuera del alcance de las aguas pluviales.

Como parte de esta estrategia de respuesta sanitaria, EsSalud también estableció una alianza con el Ejército del Perú para planificar el traslado oportuno de pacientes, insumos médicos y medicamentos esenciales. Esta medida busca garantizar la asistencia a la población en caso de que las inundaciones, los huaicos o la activación de quebradas interrumpan la conectividad vial en la región.