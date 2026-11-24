El oleaje anómalo que azotó las costas de Tumbes durante cinco días provocó daños en viviendas, hoteles y restaurantes del balneario de Zorritos, ubicado en la provincia de Contralmirante Villar.
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