El oleaje anómalo que azotó las costas de Tumbes durante cinco días provocó daños en viviendas, hoteles y restaurantes del balneario de Zorritos, ubicado en la provincia de Contralmirante Villar.

Según informó Canal N, gran parte de la infraestructura hotelera y restaurantes de zonas turísticas quedó destruida por las olas, que han socavado las bases de diversas construcciones ubicadas cerca de la orilla.

Según las primeras informaciones de las autoridades, serían más de 30 los hospedajes, hoteles, restaurantes e infraestructuras turísticas que han sido duramente afectados por las olas en el balneario.

Se prevé que la intensidad del oleaje disminuya entre este lunes y martes. Sin embargo, parte de la infraestructura turística presenta daños considerables debido a la magnitud del oleaje.

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El mar se había retirado cerca de 400 metros de su antigua línea costera. Con el oleaje, ha retornado a sus límites anteriores, afectando a quienes construyeron establecimientos turísticos en la zona libre.

Debido a esta situación, propietarios de hoteles y restaurantes colocaron rocas y geobolsas para proteger sus instalaciones de las olas, pero recibieron un llamado de atención de la Capitanía de Puerto.

La autoridad marítima sostiene que la colocación de rocas puede desviar el impacto de las olas hacia otros sectores que no cuentan con protección, lo que podría generar mayores daños en el balneario.