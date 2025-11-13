Tumbes: pescador es rescatado luego de ser arrastrado por una ola en Puerto Pizarro.

Un pescador artesanal identificado como Vicente Yojan Salazar Infante, de 37 años, fue rescatado este jueves luego de ser arrastrado por una fuerte ola que volteó su bote en la Boca de Puerto Pizarro, en Tumbes.

El accidente ocurrió cuando él y dos compañeros se disponían a ingresar al mar para iniciar su jornada de pesca.

De acuerdo con testigos, una ola de gran tamaño impactó la embarcación y provocó que Salazar Infante cayera al agua. Sus colegas alertaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida reacción del personal de la Infantería de Marina de la Base Naval El Salto.

Imágenes registradas por los rescatistas muestran al pescador exhausto en el momento en que era subido a la nave militar para recibir los primeros auxilios. “Ya no jalaba, ya no tenía fuerzas”, alcanzó a decir tras ser puesto a salvo.

El incidente generó conmoción entre sus compañeros de faena, quienes señalaron que reforzarán las medidas de seguridad en sus futuras salidas al mar, como el uso de chalecos salvavidas y otros implementos de protección.

En Tumbes, más de cuatro mil pescadores artesanales trabajan diariamente en la costa, expuestos a los riesgos propios de esta actividad que constituye el sustento de numerosas familias de la región.