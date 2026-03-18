Una niña falleció en la región Tumbes tras contraer leptospirosis, enfermedad bacteriana que se propaga con rapidez en zonas con agua empozada, en un contexto marcado por lluvias intensas y el colapso del sistema de desagües, informaron autoridades de salud.

El deceso ocurre en medio de un brote que ya deja 48 casos confirmados y otros 34 probables en la región, según reportes difundidos por América Noticias. La expansión de la enfermedad se ha visto acelerada por aniegos de aguas residuales en diversas calles, producto del desborde del alcantarillado.

La leptospirosis se transmite principalmente por la orina de animales como los roedores, cuyos desechos contaminan el agua acumulada. En Tumbes, la presencia de lodo, inundaciones y humedad persistente ha generado condiciones propicias para la proliferación de la bacteria.

Uno de los puntos más críticos es el Mercado Modelo de Tumbes, donde aguas servidas rodean los puestos de venta. Comerciantes y compradores realizan sus actividades en medio de estos focos infecciosos, lo que incrementa el riesgo de contagio.

La emergencia sanitaria se agrava por la acumulación de basura en la vía pública, lo que favorece la proliferación de roedores. A ello se suma el incremento de casos de dengue en la región, que ya alcanza los 462 contagios, complicando la capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Ante este escenario, autoridades locales sostuvieron una reunión multisectorial para implementar medidas urgentes, entre ellas jornadas de limpieza, desinfección de zonas críticas y campañas de prevención dirigidas a la población.

Autoridades reportan decenas de casos y advierten alto riesgo en mercados y zonas inundadas. (Foto: Captura/América Noticias)

Las autoridades sanitarias advirtieron que la combinación de aguas estancadas y residuos sólidos genera un doble riesgo biológico. Asimismo, recomendaron evitar el contacto con agua contaminada, proteger alimentos y reforzar las medidas de higiene para prevenir nuevos casos.

En paralelo, la Unidad Ejecutora 002 de Servicio de Saneamiento intensificó los trabajos de limpieza del sistema de alcantarillado en las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar. Para ello, se han desplegado equipos especializados que realizan la succión de lodo y residuos en los puntos más críticos identificados por la Dirección Regional de Salud.

El fallecimiento de la menor ha encendido las alertas sobre la vulnerabilidad de la población, especialmente infantil, frente a las condiciones de insalubridad que persisten en la región.

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