Resumen

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Leptospirosis cobra la vida de una niña en Tumbes y enciende alerta por brote. (Foto: Captura/América Noticias)
Leptospirosis cobra la vida de una niña en Tumbes y enciende alerta por brote. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Una niña falleció en la región Tumbes tras contraer leptospirosis, enfermedad bacteriana que se propaga con rapidez en zonas con agua empozada, en un contexto marcado por lluvias intensas y el colapso del sistema de desagües, informaron autoridades de salud.

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