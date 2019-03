En Tumbes se registró baja inversión en prevención

La preparación de Tumbes para afrontar las intensas lluvias registradas en las últimas semanas fue escasa, debido a que sus autoridades solo gastaron una parte del presupuesto destinado a reducir la vulnerabilidad (pliego 068).

► Río Tumbes se desborda y afecta 946 hectáreas de cultivo



Durante el 2018, las municipalidades, el gobierno regional y el Ejecutivo invirtieron en ese rubro S/79,2 millones, cifra que representa el 68% del total asignado (S/114 millones). Dicho avance se encuentra por debajo del nivel de gasto considerado aceptable por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es de 85%.



La mayor parte del gasto en prevención para Tumbes recayó en el Gobierno Central, que tuvo a su cargo S/85 millones, de los cuales invirtió solo el 69% (S/59 millones). El presupuesto del gobierno regional bordeó los S/13,7 millones, pero ejecutó el 72%.



El menor avance se observa en los gobiernos locales, que según la ley vigente son los actores primarios en la gestión de riesgos. Estos recibieron S/15 millones, pero invirtieron solo el 67%.



La eficiencia del gasto muestra diferencias por zonas. Las municipalidades de Tumbes y Contralmirante Villar recibieron los mayores montos: S/1,5 millones y S/5,2 millones, respectivamente. Sin embargo, el menor avance se presentó en localidades como San Jacinto o San Juan de la Virgen, que fueron afectadas por las lluvias esta semana y cuyo gasto en prevención no llegó ni siquiera al 50%.

— Piden ayuda —

El alcalde distrital de Casitas, Leoncio Clavijo, dijo a El Comercio que es urgente la construcción de un puente que evite el aislamiento de los caseríos ante las lluvias que aún no cesan. Asimismo, demandó más recursos para su localidad.

“Estuvimos en estado de emergencia, pero venció el 21 de febrero. No tenemos presupuesto para prevenir desastres. No sé por qué no fuimos considerados y otros lugares sí. La preocupación ahora es descolmatar las quebradillas que pueden activarse”, indicó.

