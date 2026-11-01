La región Tumbes registró un día extremadamente lluvioso. (Foto: Andina)
La región Tumbes registró un día extremadamente lluvioso. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La región Tumbes registró un día extremadamente lluvioso que provocó inundaciones de calles y viviendas en varios distritos, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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