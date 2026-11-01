La región Tumbes registró un día extremadamente lluvioso que provocó inundaciones de calles y viviendas en varios distritos, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Según el reporte de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), las estaciones meteorológicas ubicadas en esa región reportaron precipitaciones de fuerte intensidad entre las 7:00 a.m. del 31 de octubre a las 7:00 a.m. del 1 de noviembre.

Así, Matapalo registró 58.5 mm.; Ayabaca, 21.7 mm.; Rica Playa, 16.7 mm.; y Cañaveral, 16.3 mm. Cabe indicar que 1 mm. de lluvia equivale a 1 litro de agua por cada metro cuadrado.

Según informó Andina, la acumulación de agua no solo afectó a Puerto Pizarro, sino también impactó otros sectores de la región, mientras las autoridades mantienen vigilancia ante el incremento del caudal del río Zarumilla.

Las precipitaciones de regular intensidad que se registraron por dos horas, en la mañana de hoy generaron aniegos en calles y zonas urbanas de la villa de Puerto Pizarro, dificultando el tránsito y afectando a las familias.

La situación se suma a las inundaciones reportadas en otros sectores de Tumbes y Zarumilla, donde los pobladores esperan una respuesta de las autoridades para atender los problemas de drenaje.

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En el distrito de Aguas Verdes, el río Zarumilla alcanzó un caudal de 242 metros cúbicos por segundo, según el reporte de Defensa Civil de la municipalidad.

Las lluvias registradas en territorio ecuatoriano, donde nace el afluente, provocaron el incremento de su volumen, por lo que se declaró en alerta a los sectores Tomás Arizola y ampliación Nuevo Perú.

Asimismo, la comuna distrital inició trabajos de descolmatación de la quebrada Marco Felipe, cuyo desborde afecta viviendas ubicadas en sus inmediaciones, algunas asentadas de manera irregular.