Segismundo Cruces Ordinola afirmó que se encuentra expedito para retomar al cargo de gobernador regional de Tumbes. Foto: difusión
Segismundo Cruces Ordinola afirmó que se encuentra expedito para retomar al cargo de gobernador regional de Tumbes. Foto: difusión
Por Redacción EC

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes revocó la prisión preventiva que cumplía el exgobernador regional Segismundo Cruces Ordinola, investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, y dispuso su inmediata excarcelación bajo comparecencia con restricciones por un plazo de 24 meses.

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