Zorritos enfrenta nuevos daños por el avance del mar y empresarios piden ayuda urgente. Foto: Captura de video/Panamericana
Zorritos enfrenta nuevos daños por el avance del mar y empresarios piden ayuda urgente. Foto: Captura de video/Panamericana
Por Redacción EC

La situación en Zorritos, Tumbes, se agrava por el avance del mar. Los fuertes oleajes y las mareas altas han provocado nuevos daños en hoteles, restaurantes y viviendas ubicadas cerca del litoral, mientras empresarios y vecinos reclaman atención de las autoridades ante el deterioro de la zona.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.