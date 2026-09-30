La situación en Zorritos, Tumbes, se agrava por el avance del mar. Los fuertes oleajes y las mareas altas han provocado nuevos daños en hoteles, restaurantes y viviendas ubicadas cerca del litoral, mientras empresarios y vecinos reclaman atención de las autoridades ante el deterioro de la zona.

Los propietarios de negocios señalan que la pérdida progresiva de playa también está afectando directamente al turismo. Según sus reportes, la llegada de visitantes disminuyó en 80%, especialmente de ciudadanos ecuatorianos que acostumbraban acudir a este balneario debido a que ahora existe menos espacio para desarrollar actividades recreativas.

Zorritos enfrenta nuevos daños por el avance del mar y empresarios piden ayuda urgente. Foto: Captura de video/Panamericana

Ante la falta de autorizaciones de la Marina de Guerra para ejecutar enrocamientos, los propietarios han optado por colocar sacos de arena y piedras para intentar contener el avance del agua. Sin embargo, estas medidas son constantemente arrastradas por la fuerza del mar.

La problemática se suma a una situación que ya venía afectando a Zorritos. Semana a semana, la erosión ha reducido el terreno frente al litoral y ha puesto en riesgo la infraestructura de los establecimientos ubicados en primera línea de playa.

Un hotel ya sufrió graves consecuencias por la acción del mar. El agua afectó parte de sus columnas y destruyó sectores de sus piscinas, mientras que otros negocios han tenido que restringir el uso de determinadas áreas debido al riesgo que representa el avance del agua.

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Más de 20 hoteles y restaurantes afectados

Según los vecinos, las mareas altas se presentan principalmente desde las 4 de la tarde y durante la madrugada, generando golpes constantes contra las estructuras cercanas al litoral. Hasta el momento, se reportan más de 20 hoteles y restaurantes afectados por la erosión y el fuerte oleaje.

En uno de los establecimientos, dos pabellones de cuatro pisos tuvieron que ser inhabilitados debido al impacto de las olas. La fuerza del mar dejó expuesta una tubería de desagüe y los propietarios intentaron proteger la infraestructura mediante costales, muros y otras barreras, pero estas medidas fueron destruidas o arrastradas.

Un propietario de la zona describió la magnitud del problema y advirtió sobre sus consecuencias: “Los daños a los hoteles es cuantioso, muchos han perdido todo, otros tienen daños parciales y han dejado de trabajar. Esto es a nivel nacional, Pimentel en estos momentos está sufriendo lo mismo, la semana pasada fue California”.

El empresario también señaló que algunos establecimientos se encuentran sin energía eléctrica y cuestionó la respuesta de las autoridades ante la emergencia. “Si así estamos antes de que llegue el fenómeno El Niño, ¿qué podemos esperar?”, señaló.

El retroceso de la costa preocupa a los vecinos

El avance del mar no solo amenaza a los negocios instalados frente a la playa. La línea costera de Zorritos continúa retrocediendo y, de acuerdo con los vecinos y propietarios, el mar se está acercando progresivamente a la Municipalidad Provincial de Tumbes y a la Panamericana Norte.

Ante este escenario, los afectados solicitan una intervención urgente para proteger la infraestructura y evitar que la erosión continúe avanzando. Mientras tanto, los propietarios siguen recurriendo a medidas provisionales para contener el agua, pese a que estas son superadas por la intensidad del oleaje.

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