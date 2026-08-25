Un sismo de magnitud 4.2 se registró la noche de este martes 25 de agosto en la región Tumbes, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) señala que el epicentro del temblor se localizó a 26 kilómetros al noroeste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar.

El movimiento se registró a las 20:34 horas de este martes y tuvo una profundidad de 59 kilómetros. Hasta el momento el Instituto de Defensa Civil (Indeci) no ha reportado daños ni víctimas que lamentar.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0587

Fecha y Hora Local: 25/08/2026,20:34:19

Magnitud: 4.2

Profundidad: 59 km

Latitud: -3.81

Longitud: -80.85

Intensidad: II Zorritos

Referencia: 26 km al SO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbeshttps://t.co/oVicweC56i — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 26, 2026

Ante el incremento del reporte de sismos en las últimas semanas, el IGP recordó que estos no pueden predecirse y pidió a la población informarse únicamente mediante canales oficiales, además de mantener medidas de prevención debido a que el país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica.

Por ese motivo, ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, alejarse de ventanas u objetos que puedan caer y evitar utilizar ascensores y, además, mantener en un lugar visible la mochila de emergencias.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.