Sismo de magnitud 4.2 se registró en Tumbes la noche de este martes 25 de agosto. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 4.2 se registró en Tumbes la noche de este martes 25 de agosto. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.2 se registró la noche de este martes 25 de agosto en la región Tumbes, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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