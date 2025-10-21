El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 6 se registró la noche de este martes 21 de octubre a las 7:05 p.m. en la provincia de Zarumilla, región Tumbes.

Según el reporta oficial, el epicentro se ubicó a 36 kilómetros al sureste del distrito de Zarumilla, en la provincia del mismo nombre, con una profundidad de 70 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0701

Fecha y Hora Local: 21/10/2025 19:05:42

Magnitud: 6.0

Profundidad: 70km

Latitud: -3.65

Longitud: -79.99

Intensidad: III-IV Zarumilla

Referencia: 36 km al SE de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 22, 2025

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños personales ni materiales. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) monitorea la situación.

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la ciudadanía la importancia de contar con una mochila de emergencia en todo momento.

Esta debe contener alimentos no perecibles como atún, galletas, frutos secos, caramelos, botellas de agua, así como dinero en monedas y artículos específicos para bebés o adultos mayores.

También debe incluir un botiquín de primeros auxilios con vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos, bolsas de basura, mantas, cuerdas, linterna, radio o silbato, entre otros elementos clave para afrontar un desastre natural.