Lluvias en Tumbes generan aniegos y el río triplica su caudal. Foto: Captura de video/Canal N
Lluvias en Tumbes generan aniegos y el río triplica su caudal. Foto: Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

La región Tumbes registró lluvias de ligera a moderada intensidad entre el jueves 24 y viernes 25 de septiembre, principalmente en los distritos de Tumbes y Papayal. Las precipitaciones provocaron aniegos en algunos sectores y coincidieron con un importante incremento del caudal del río Tumbes.

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