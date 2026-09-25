La región Tumbes registró lluvias de ligera a moderada intensidad entre el jueves 24 y viernes 25 de septiembre, principalmente en los distritos de Tumbes y Papayal. Las precipitaciones provocaron aniegos en algunos sectores y coincidieron con un importante incremento del caudal del río Tumbes.

De acuerdo con el monitoreo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las lluvias se presentan desde el miércoles 23 y están relacionadas con las actuales condiciones de calentamiento del mar frente a la costa norte.

La estación meteorológica de Papayal registró 12.3 milímetros de precipitación, el mayor acumulado reportado durante este episodio.

Lluvias en Tumbes generan aniegos y el río triplica su caudal. Foto: Captura de video/Canal N

También se registraron 9.0 mm en la estación del aeropuerto, 8.8 mm en Campamento Sede y 4.6 mm en Puente Tumbes.

Según el Senamhi, estas precipitaciones están asociadas a las altas temperaturas del mar frente a las costas de Tumbes, en un contexto relacionado con el desarrollo de El Niño Costero y El Niño Global.

El organismo continúa monitoreando las condiciones meteorológicas e hidrológicas de la región ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Río Tumbes triplica su caudal en aproximadamente tres horas

El episodio de lluvias también provocó un importante incremento del caudal del río Tumbes. El Senamhi informó que el aumento está relacionado principalmente con las precipitaciones registradas en la parte alta de la cuenca binacional Puyango-Tumbes, ubicada principalmente en territorio ecuatoriano.

Según los registros de la estación hidrológica fronteriza Cabo Inga, el río alcanzó un caudal máximo de 147 metros cúbicos por segundo (m³/s) a las 19:00 horas del 23 de septiembre.

Antes del incremento, el río registraba valores habituales de entre 40 y 50 m³/s, por lo que llegó a triplicar su caudal en aproximadamente tres horas.

Senamhi descarta por ahora desborde, pero prevé lluvias más sostenidas

Especialistas de la Dirección de Hidrología del Senamhi señalaron para la agencia Andina que, por el momento, el incremento no representa un riesgo inminente de desborde, debido a que el nivel del río permanece por debajo de los umbrales establecidos para las alertas hidrológicas.

Sin embargo, el organismo advirtió que este comportamiento marca el inicio del proceso de humedecimiento de los suelos de la cuenca.

Varias calles de Tumbes terminaron anegadas debido a las lluvias de moderada intensidad que se registraron en esa región en las últimas horas. Foto: ANDINA/Difusión

A medida que el suelo acumule mayor humedad, las siguientes precipitaciones podrían generar incrementos más rápidos del caudal del río. Por ello, el Senamhi mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las lluvias y el comportamiento del río.

El organismo meteorológico también informó que, considerando las actuales condiciones de calentamiento del mar asociadas a El Niño, los pronósticos apuntan al inicio de un periodo de lluvias más sostenidas desde noviembre en la zona norte del país, entre Lambayeque y Tumbes.

Para la vertiente central, el inicio de este periodo de lluvias más sostenidas está previsto desde diciembre.

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