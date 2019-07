Tumbes: suspenden a gerente del Gobierno Regional por presunto acoso laboral

El Gobierno Regional Tumbes suspendió temporalmente al gerente general de la entidad, Harold Burgos Herrera, por un presunto caso de acoso laboral contra una trabajadora de la Oficina de Imagen y Comunicaciones.

A través de la resolución ejecutiva 310-2019, el gobernador regional Wilmer Dios Benites decidió separar a Burgos y ponerlo a disposición de la Oficina de Recursos Humanos. En su reemplazo, asume interinamente el cargo el jefe de Asesoría Jurídica, Dilthey Romero.



“Se ha trasladado (el caso) a los comités especiales para las investigaciones y sanciones correspondientes. Él (Burgos) ya no es gerente, está suspendido”, señaló Dios, quien dijo que se ha actuado de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Servicio Civil.



La trabajadora denunciante recurrió al vicegobernador regional, José Alemán, y acusó a Burgos de condicionar su permanencia laboral a la aceptación de una cita. Como pruebas, presentó unas conversaciones de WhatsApp con insinuaciones de índole sexual.

En la víspera, el jefe de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, Abel Chiroque, recomendó la separación del funcionario denunciado, al considerar que existen “evidencias de actos vinculados con el chantaje y la continuidad laboral”.



El Comercio buscó la versión de Harold Burgos, pero no obtuvo respuesta. En diálogo con un medio local, el ahora ex gerente dijo: “En ningún momento le insinué algún favor sexual a esa persona (denunciante). Es más, le he pedido que me presente una declaración jurada negando dicha acusación en mi contra, porque si no, la denuncio por difamación”.

El vicegobernador Alemán consideró que la separación de Burgos corresponde a ley. “Se ha actuado como corresponde: proteger a la víctima y separar al agresor”, indicó. Además, no descartó que se formalice una denuncia ante el Ministerio Público.

Desde setiembre del 2017, Burgos Herrera es secretario general de FAENA, movimiento político regional fundado por el actual gobernador Wilmer Dios. En el año 2016, postuló sin éxito al Congreso por el partido Peruanos Por el Kambio (PPK).

