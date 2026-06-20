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Sismo de magnitud 4.0 se sintió en la zona de Zarumilla, región Tumbes. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 4.0 se sintió en la zona de Zarumilla, región Tumbes. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.0 registró este sábado 20 de junio en Zarumilla, región Tumbes. El evento ocurrió a las 7:44 p.m. en el norte del territorio peruano, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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