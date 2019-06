Universidad Nacional de Tumbes: investigan adulteración de notas de pregrado

La Universidad Nacional de Tumbes (UNTumbes) se encuentra investigando varios casos de presuntas adulteraciones de notas de pregrado luego de las denuncias presentadas por el Sindicato de Docentes (Sidunt), que detectó irregularidades en el Sistema Integrado de Control Académico (SICA).

A través de diversos oficios, el Sidunt puso en conocimiento estos casos desde setiembre del 2018. Sin embargo, el Tribunal de Honor de la universidad, órgano que tiene a cargo la investigación, aún no ha determinado las responsabilidades administrativas.

Según el secretario general del Sidunt, Javier Querevalú, hay al menos 30 casos que deben ser investigados no solo en el ámbito administrativo, sino también penal, pues los hechos constituirían delitos. “Han pasado 9 meses y vemos que esta situación se dilata”, señaló.

Uno de los primeros en advertir la adulteración de notas fue Santiago Blas, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, quien en el semestre 2018-I dictó el curso de Modelos Estadísticos Lineales, correspondiente al V ciclo.

En las actas que presentó al final del semestre, figuraban 53 estudiantes matriculados, de los cuales 32 aprobaron el curso y 21 desaprobaron. En la relación de reprobados estaban los nombres Jorge Luis Flores Merino y José Luis Zeta Prado, ambos con 9 de nota final. “Sin embargo, al semestre siguiente me percato que estos dos alumnos estaban llevando Econometría I, a pesar de que para matricularse en esta asignatura es requisito aprobar mi curso. Entonces me voy al SICA y veo que tenían 11, notas que no correspondían con las actas que yo había presentado y firmado”, narró Santiago Blas a El Comercio.

El docente informó la situación al director del Departamento de Matemática, Estadística e Informática, Carlos Sabino, quien a su vez emitió un informe ante la Oficina de Control Interno (OCI) de la universidad.

Otra docente denunciante es María Ñíquen, quien en octubre del 2018 informó al decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Enrique Benites, que en el SICA habían modificado las notas finales de dos estudiantes del curso Termodinámica, que ella dictó en verano.

Según el oficio N° 077-2018, Víctor Joao Loayza Moretti y Ariana Milagritos Preciado Balladares desaprobaron el curso con 8, pero en el sistema ambos aparecían con nota 11.

Al respecto, el rector de la UNTumbes, Carlos Cánepa, conformó una comisión revisora que, al cabo de un mes, confirmó la adulteración de notas en un número de casos que ha mantenido en reserva. En razón de ello, encargó al Tribunal de Honor que determine “la responsabilidad administrativa en la que habrían incurrido funcionarios y/o alumnos”.

Para el secretario general del Sidunt, Javier Querevalú, “el rector debería haber removido a los responsables directos del manejo del sistema SICA y autorizado la ejecución de una auditoría externa que comprenda al menos los cinco últimos años de gestión académica”.

Por tal motivo, Querevalú ha solicitado a la Procuraduría Anticorrupción de Tumbes que atienda esta situación, pidiendo que tome acciones penales ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes. Fuentes de la Contraloría indicaron que la OCI de la UNTumbes sí está al tanto del tema, pero espera el informe del Tribunal de Honor para ejecutar acciones de control integrales, que iniciarían inmediatamente.

El Comercio buscó una entrevista con el rector, Carlos Cánepa, pero no obtuvo respuesta. En su lugar, el vicerrector académico, Lino Morán, señaló que los alumnos involucrados han sido suspendidos por la universidad y no están asistiendo a clases. “Las acciones que tomó el Consejo Universitario, que preside el rector, fueron inmediatas. Ahora estamos a la espera de que el Tribunal (de Honor) emita su informe, y ahí se sabrá si hubo dolo en esta situación anómala que se ha presentado”, sostuvo Morán.

