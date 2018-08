La situación de los venezolanos en el puesto fronterizo de Tumbes

Gustavo Ferrabus lleva cinco días viajando desde que dejó Maracaibo, en Venezuela, y busca llegar a Lima para reunirse con su esposa. Sin embargo, está atrapado con sus dos hijos, su madre y su hermano en el puesto fronterizo de Zarumilla, en Tumbes, sin poder ingresar al Perú.



Ferrabus y su familia ingresaron a Ecuador justo cuando entró en vigencia la exigencia de pasaporte para los venezolanos, el 18 de agosto, y tanto él como su familia carecen de este documento que, dicen, “es un lujo conseguir en Venezuela”.



El Comercio fue testigo anoche del drama que afecta a cientos de venezolanos que sin pasaporte –documento obligatorio para su ingreso a Ecuador– tratan de entrar a nuestro país, o avanzar hacia Chile. Migraciones del Perú no permite la entrada de venezolanos que no cuenten con los sellos de ingreso y salida de Venezuela, Colombia y Ecuador, pero este último país solo sella pasaportes –ya no la tarjeta andina– a aquellos venezolanos que quieren salir hacia el Perú.



Por esta razón, cientos de venezolanos pasaron la noche en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) de Zarumilla. Allí estaban Anaís Alfonsi Zambrano y sus dos menores hijas, sin poder avanzar hacia Chile, donde radica su esposo desde hace un año; o Luis Ferrel con su cónyuge y su hijo, frenados también por la falta de pasaporte. Se acomodaron como pudieron en el piso del paso fronterizo, y así durmieron.



La ayuda temporal ha llegado de a pocos. La Defensoría del Pueblo de Tumbes prestó 40 colchones para pernoctar. Horas antes, ciudadanos ecuatorianos llegaron hasta el Cebaf y entregaron alimentos a los venezolanos en tránsito. Ferrabus, por ejemplo, recibió de uno de ellos un coche de bebe, comida y ropa para su hijo de apenas 10 meses.



—Embudo en la frontera—

La cifra de inmigrantes en esta situación aumenta a cada hora en el puesto fronterizo del Perú. Hasta el cierre de esta edición, El Comercio contabilizó cerca de 600 venezolanos que esperaban, durmiendo en el piso, la mayoría sin comer, a que el Gobierno Peruano anuncie medidas que faciliten su tránsito. “Si todavía hasta el 25 de agosto no nos pedirán pasaporte, ¿por qué no nos dan la tarjeta andina?”, se preguntaba Angelo Silva Rosque, otro venezolano en Tumbes.



El jefe de Migraciones en esta región, César Herbozo, evitó dar explicaciones y alegó que no estaba autorizado. Ayer, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó las medidas que limitan el ingreso de venezolanos a nuestro país. “Estas medidas pasan por alto que las personas venezolanas se encuentran en una situación de inaccesibilidad para obtener un pasaporte y desconocen la crisis humanitaria compleja que vive ese país debido a la falta de alimentos, de medicinas y a la grave situación de vulneración de los derechos humanos”, se lee en un comunicado.



Por otro lado, Óscar Pérez Torres, venezolano asilado en el país y presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, anunció en Twitter: “Formal y respetuosamente solicitaremos al canciller de Perú evalúe la posibilidad excepcional de permitir ingreso, por razones humanitarias, de niños, enfermos crónicos y adultos mayores venezolanos que no tengan pasaporte. Agradeceremos eternamente tanta solidaridad”.