Wilmer Dios Benites: “necesitamos el doble de recursos para atender la migración” | [ENTREVISTA]

En las tres provincias de Tumbes (Zarumilla, Contralmirante Villar y Tumbes) hay venezolanos que han llegado huyendo de su país. Luego de entrar en vigor el pedido de visa humanitaria y pasaporte para ingresar al Perú, desde el sábado 15 de junio, las autoridades de la región sostienen que no se dan abasto. El gobernador de Tumbes explica por qué.



— ¿Cuántos venezolanos viven en Tumbes?

Antes de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, teníamos cerca de 17 mil venezolanos viviendo en la región. Viven uno o dos meses porque es una población que flota y rota. Ese promedio lo calculamos en función a las atenciones hospitalarias y a los niños que van a las escuelas, pero después de las medidas esto se incrementó. Ahora hay 19 mil venezolanos en Tumbes. Hay instituciones internacionales que les consiguen pasajes y buscan cómo trasladarlos a otra región del país, pero hemos tenido un desborde por migrantes venezolanos.



— ¿La crisis en la región se agudizó luego del pedido de visa humanitaria?

Hasta el 16 de junio ya estaban los venezolanos en fila y teníamos que atenderlos. En los tres días previos, ingresaron 20 mil migrantes, más de 8 mil personas por día. Ese incremento tan alto es lo que nos generó mayores montículos de basura en Zarumilla, por ejemplo. La población por querer pasar ya no se quedaba en el Cebaf, pero sí en las calles de Tumbes. Eso ha ido disminuyendo luego, gracias a las ONG y a las instituciones que han ayudado a los migrantes.



— ¿Cuáles son los retos que deben enfrentar con esa migración masiva?

Uno de los retos que hemos heredado es el de los niños que llegan sin familia. No hay albergues para ellos y eso es fundamental. Estamos utilizando lo asignado a nuestro gasto corriente e incluso nos estamos apoyando con colchones y cosas que tenemos de Defensa Civil. Hemos conversado con el ministro de Justicia para ver qué casas incautadas nos pueden dar para albergar a los niños. Ahí viene el otro tema: con qué recursos las implementamos.



— ¿Tampoco están preparados para las atenciones en salud?

El otro tema es el de salud, precisamente. Si bien la ley dice que se tiene que atender obligatoriamente a gestantes y niños de 0 a 5 años, qué hacemos cuando son adolescentes que requieren atención, ahí tenemos los problemas. Nosotros no podemos dejar de atenderlos porque entran por emergencia. Hemos incrementado estos últimos días personal médico y asistencial. En las escuelas también tenemos 600 niños distribuidos en colegios que necesitan material educativo.



— ¿Cuánto necesita la región para afrontar este fenómeno migratorio?

Para atender esta crisis, nosotros por lo menos necesitamos, para gasto corriente y tomar decisiones, el doble de lo que tenemos. Actualmente, tenemos para gasto corriente S/1’800.000, pero esto no alcanza para todos los gastos del gobierno regional. Necesitamos unos S/2 millones más y con eso podremos atender [en lo que resta del año] la alimentación para los niños, por ejemplo, que están en albergues saturados. También nos servirá para habilitar otro ambiente que el Pronabi nos facilitaría.



— ¿Ha extendido su pedido al Ejecutivo?

Por teléfono he hablado con el presidente y hay bastante flexibilidad de él y los ministros. El problema es que las cosas no se resuelven hoy. Nosotros resolvemos los problemas, es verdad, pero no se imaginan los esfuerzos que hacemos.