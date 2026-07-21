El Comercio comprobó que el servicio se brinda con cuerdas en vez de cinturones de seguridad retráctiles, irrupciones en zonas residenciales y continuos accidentes, muchos de los cuales han provocado muertes. Esta es el escenario que ha puesto en el ojo de la polémica a los tubulares que operan por años en el oasis de Huacachina, en la región Ica, y que, de acuerdo con la evidencia proporcionada por las autoridades, vienen generando desorden en este sitio turístico y poniendo en riesgo la vida de los visitantes.

Gustavo Huertas, director de la Dircetur Ica, dijo a El Comercio que actualmente existen más de 400 tubulares de dudosa procedencia que circulan ilegalmente en Huacachina .

Pese a que después de los accidentes ocurridos en 2025 se instaló una mesa técnica para elaborar una nueva regulación sobre los tubulares, en marzo de 2026 la propia Dircetur reconoció que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aún no había emitido la normativa prometida. Según el director regional Gustavo Huertas, la falta de reglas claras seguía permitiendo que continuara operando un servicio con vacíos técnicos y de fiscalización.

Turista con el brazo amputado y otros heridos

Además de Sabina Yesmin Khatún, otras nueve personas resultaron heridas con diversos niveles de gravedad. Entre los afectados se encuentran la ciudadana estadounidense Sifi Mari Joseph y cinco turistas franceses identificados como Antoine Carrera, Noa Victor Lefeuré Abdelmaddjid, Arthur Jean Vecchio Bauron, Marleny Matheu Gibor Romain y Mateo Serrato.

Los afectados fueron trasladados de emergencia a centros de salud locales, tales como el Hospital Regional de Ica y la clínica Morales. Sabina Yesmin Khatún fue sometida a una operación quirúrgica de urgencia; no obstante, los médicos no pudieron salvar su extremidad superior derecha dada la severidad de las lesiones.

La Policía Nacional del Perú procedió con la detención inmediata del conductor del vehículo quien también sufrió heridas y que fue identificado como Julio David Morán Uchuya. El caso se encuentra en manos de la fiscal Jessica Luz Guevara Sarabia.

📢#IndecopiEnTodoElPerú | El Indecopi inició una investigación preliminar de oficio tras el accidente ocurrido el último sábado en las dunas de Huacachina (Ica), donde la volcadura de un tubular habría ocasionado que una turista perdiera el brazo derecho. (1/4) pic.twitter.com/cq3tgc7JSY — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) July 20, 2026

Tras el suceso, el Indecopi ha iniciado una investigación preliminar de oficio para identificar al proveedor y verificar las medidas de seguridad ofrecidas.

Riesgo en las dunas

En el último tiempo, decenas de turistas nacionales y extranjeros han contado a través de redes sociales sus malas experiencias en los tubulares de Huacachina. Otros, incluso, han opinado sobre la falta de regularización de este servicio que en los últimos años comenzó a tener más popularidad debido, entre otras cosas, a la llegada de youtubers y blogueros de viajes quienes han recomendado vivir esta experiencia a sus seguidores.

“Ya es hora que anulen esos tubulares en Huacachina. Contaminación sonora, uso absurdo de combustible, irrupción en zona residencial y ahora muertos! Ya basta!”, comentó hace algunas semanas la investigadora peruana Gisella Orjeda tras la muerte de la turista norteamericana.

En tanto, una usuaria comentó que estos servicios turísticos operan libremente sin tomar en cuenta la accesibilidad y las medidas de seguridad adecuadas. Asimismo, hizo hincapié en la ausencia de las autoridades para regular estas practicas, sobre todo, fuera de Lima.

“Como cuando vas a los “tubulares” en Huacachina y sus cinturones de seguridad no son retráctiles, sino que son prácticamente una cuerda mal amarrada. Las autoridades son lo más ausente en este país”, expresó.

Del mismo modo, otros usuarios exhortan a quienes opten por ir a visitar el mencionado oasis a “tener cuidado con los tubulares informales en Ica”. “¿Qué hacemos con los areneros tubulares? ¿Cómo protegemos a los turistas? ¿Qué imagen tenemos?”, se pregunta otro usuario.

A tener cuidado con los tubulares informales en Ica 😎🤔🤨 https://t.co/rggpZuGGat — Joseph Tirado 🇵🇪🎙️ (@josephtiradoc) August 13, 2018

También hay quienes cansados de las muertes por esta práctica, manifiestan su disconformidad por la falta de justicia para las víctimas.

El viernes murió un alemán en Huacachina. Como siempre, todos evaden responsabilidad. Todas las empresas que hacen paseos en tubulares son informales. ¿por qué no los prohíben? Según Dircetur porque ni MTC ni Mincetur han reglamentado su uso. Inaudito.https://t.co/6f1wi4NArl — Francesca García (@Fchzk) August 12, 2018

Otros accidentes, entre ellos, fatales

18 de julio 2026

Un vehículo tubular se volcó durante un recorrido por las dunas de Huacachina. Diez turistas estadounidenses y franceses resultaron heridos. Una ciudadana estadounidense perdió el brazo derecho producto de la volcadura y otra permaneció hospitalizada con diversas lesiones. Las primeras investigaciones apuntan a una presunta falla en el sistema de dirección del vehículo. El conductor fue detenido mientras la Fiscalía inició una investigación por presuntas lesiones culposas.

Julio de 2025

1 de julio 2025

Un vehículo tubular que transportaba a 4 turistas de nacionalidad francesa se volcó violentamente en plena ruta por las dunas de Usaka, una de las zonas más visitadas por viajeros que buscan experiencias extremas en la provincia de Nasca. El accidente dejó a un fallecido y tres heridos.

Las autoridades han confirmado que el accidente se produjo en plena zona de deslizamiento de arena, donde el tubular dio varias vueltas de campana, según detalló el brigadier Luis Ramírez, del Cuerpo de Bomberos. La víctima mortal fue identificada como Thierry Laignel. En tanto, los heridos fueron evacuados a un centro médico y permanecieron en observación durante varias horas.

Se han hecho operativos desde hace unos años, encontrando que estas unidades no cuentan con SOAT, revisión técnica, ni permiso de circulación.

Enero 2025

Un motociclista de 19 años falleció tras chocar contra un poste luego de intentar evitar el impacto con un tubular que salía a toda velocidad desde su terminal. El hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la vía Ica-Carhuaz, cerca del paradero conocido como “Chacalón”, en el sector de Tierra Prometida. El vehículo arenero carecía de una placa de rodaje.

A fines de mayo

Una turista estadounidense de 56 años falleció durante un paseo en tubular por las dunas de Huacachina, en la zona conocida como Lomo de Camello. El vehículo con matrícula AFN-313, conducido por José Carillo Aragón, acompañado por el guía Fernando Peralta Fernández, se volcó tras detenerse en una de las orillas del desierto para que el grupo de turistas realizara sandboard.

La víctima identificada como María Focumet permaneció en el tubular, en el asiento del copiloto, y fue allí que ocurrió el accidente. Fue trasladada de inmediato al Hospital Regional de Ica, pero los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Octubre 2023

El tiktoker Miguel Angel Palomino sufrió un accidente en los tubulares luego de acudir a la Huacachina para grabar un videoclip musical. El joven publicó un video en TikTok donde expresó su descontento y preocupación ya que nadie se hizo responsable. Comentó que el chofer no quiso llevarlo al hospital pues aparentemente su vehículo no contaba con las medidas de seguridad necesarias.

Estos tubulares protagonizan constantemente accidentes donde la unidad termina por volcarse. (Foto: Revista Digital de Ica- Caiga quien caiga)

Julio 2023

Otro accidente se registró en las dunas de la Huacachina, luego de que un vehículo tubular se volcar con turistas a bordo en medio de las dunas. Tres visitantes resultaron heridos, uno de ellos de nacionalidad extranjera.

Informalidad en Huacachina

El director de Dircetur Ica, Gustavo Huertas, detalló a El Comercio que estos tubulares se confeccionan en talleres ubicados en la misma ciudad de Ica y algunos otros lugares. No provienen de fábrica, que son específicamente diseñados para terrenos arenosos, como dunas, cuentan con asientos para 4 pasajeros y cumplen con otras ciertas características. Estas unidades son las que se deberían usar en Huacachina, según una resolución ministerial del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“En Ica los tubulares se han ido confeccionando con carros antiguos o siniestrados. La modificación de estas estructuras ha dado con la aparición de estos vehículos utilizados en las dunas. Esto ha ido avanzando hasta el punto que solo en Huacachina circulan ilegalmente cerca de 400 tubulares. Son entre 4 a 5 empresas las responsables de estos vehículos areneros. En Nazca también hay“, indicó.

Muchos de los accidentes protagonizados por tubulares terminan con la muerte de turistas. (Imagen referencial/Archivo)

Huertas alertó que dichos vehículos incumplen las condiciones técnicas mínimas y representan un riesgo para potenciales accidentes de tránsito, que a su vez podrían tener consecuencias fatales. Agregó que junto a la fiscalía se han hecho operativos desde hace unos años, encontrando que estas unidades no cuentan con SOAT, revisión técnica, ni permiso de circulación. Esto se debe a su misma estructura.

Debido a esta problemática, Huertas precisó que el año pasado, llegaron a Ica funcionarios del MTC y miembros de la Comisión de Transportes del Congreso para reunirse con las autoridades locales, y exhortaron a las empresas a cumplir con las especificaciones técnicas. Tras ello, los dueños de los tubulares contrataron a técnicos para ver la manera de construir estos vehículos con las características requeridas. De esta manera, junto con la modificación de la norma y la obtención de los permisos, ya podrían funcionar.

“Sin embargo, ya han pasado varios meses y hasta ahora no hay ninguna solución al problema. El MTC no ha normado el reglamento para que se concrete el turismo de tubulares y puedan trabajar oficialmente. El fiscal ya ha dicho que mientras no exista la modificatoria de la resolución estos vehículos no pueden funcionar y por lo tanto deben ser impedidos por la municipalidad a fin de resguardar la seguridad de los turistas", sostuvo.

Existen más de 400 tubulares de dudosa procedencia que circulan ilegalmente en Huacachina.

Huertas explicó que la mencionada resolución señala claramente el tipo de carrocería a utilizar en la fabricación de estos tubulares, los neumáticos, los amortiguadores y hasta también se señala que debe tramitarse un permiso especial de manejo, ya que no es igual manejar en dunas que en pista.

"Aparte, si se toma en cuenta el reglamento de turismo de aventura, aquí tampoco están considerados los paseos en tubulares, solo otras actividades turísticas. Mientras no vengan técnicos del MTC a Ica y se vea la forma de modificar estas unidades para que cumplen con la norma y mientras no exista una modificatoria del reglamento, este servicio no se puede seguir dando“, puntualizó el funcionario.