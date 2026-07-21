Por Hernán Medrano Marin

La turista Sabina Yesmin Khatún, de nacionalidad estadounidense, sufrió la amputación de su brazo derecho tras la violenta volcadura de un vehículo tubular en las dunas de la Huacachina. El incidente dejó además otros nueve turistas heridos durante un recorrido recreativo por el desierto de Ica. La tragedia no es un hecho aislado, pues según la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ica, el servicio que ofrecen estos vehículos areneros en Huacachina es ilegal y no cumplen con las medidas de seguridad.

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