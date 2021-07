Héctor Poner Chonguiri relató que sus familiares, entre ellos su hermana mayor, sus dos hijos y cuatro sobrinos, son las siete víctimas del trágico accidente ocurrido a la altura del kilómetro 88 de la carretera Marginal, que une las provincias de Atalaya y Satipo (región Ucayali). La camioneta en la que iban a bordo sus familiares cayó a un abismo de 50 metros de profundidad, y chocó contra un árbol que provocó la explosión del vehículo.

En declaraciones a América Noticias, el hombre contó que sus pequeños estudiaban en la comunidad de Chinchini y fue su esposa junto a su hermana mayor, quienes recogieron a sus hijos y sobrinos. Indicó que su pareja es una de las 8 personas heridas con quemaduras de consideración y que vienen siendo atendidas en el hospital de Pucallpa.

“Ellos estaban en la comunidad nativa Chinchini. Mis hijitos estudiaban en Chinchini y mi mujer esperaba y tomó carro para que los niños sean trasladados a mi zona. Los fallecidos son mis familiares. Han fallecido mi hija y mi hijito de cuatro meses, otros son mis sobrinos que se han muerto, y mi hermana mayor ha muerto. Mi esposa está acá hospitalizada, se ha quemado todo su cuerpo”, señaló.

En otro momento, corroboró que hubo demora en la atención de los heridos del accidente debido a al difícil acceso en la zona. Como se recuerda, un helicóptero del Ejército fue el encargado de trasladas a los afectados al nosocomio de Pucallpa.

“Se han demorado mucho. En Chinchini tenemos un botiquín comunal, y con eso primero se les auxilió, y de ahí se han demorado. Yo he llegado al pueblo de Pucallpa a las 3 de la mañana”, dijo.

Poner Chonguiri también pidió apoyo a las autoridades debido a que él necesitará hacerse cargo de las gestiones tras el fallecimiento de sus familiares, y a la par supervisar la atención médica que se le realiza a su esposa. “Necesito ayuda para mi familia porque acá nadie me conoce. Me conoce solo Dios. Acá en Pucallpa nadie me conoce”, sostuvo.

null null

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Un accidente de tránsito fue reportado esta madrugada en la avenida Túpac Amaru, cruce de Izaguirre con Independencia. Según reportes de las autoridades, el conductor del vehículo habría perdido el control por aparente estado de ebriedad. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR